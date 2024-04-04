Bu otelin dünyada eşi benzeri yok. Ödülü anında kaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Bu otelin dünyada eşi benzeri yok. Ödülü anında kaptı
Fransa’nın Bretanya Bölgesi’nde, La Gacilly’de inşa edilen La Grée des Landes Otel, dünyanın ilk yüzde 100 ekolojik spa oteli olarak öne çıkıyor. Birçok özelliği bünyesinde barındıran spa oteli Avrupa Ecolabel ödülüne layık görüldü.

Otelin mimarisi tamamen doğal malzemelerden oluşuyor. Su kaynakları verimli bir şekilde kullanılıyor ve geri dönüştürülmüş su sistemleri kullanılıyor. Otel, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretiyor. Otel çevresi, farklı hayvan türlerine ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor.

Otel, engelli kişilerin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanmış.Gastronomi Restoran ve Yves Rocher Spa Otel, bünyesinde lezzetli yemekler sunan bir restoran ve rahatlatıcı bir spa alanı bulunuyor.

Çevre dostu uygulamaları nedeniyle Avrupa Ecolabel ödülüne layık görüldü. Otel, sabahın ilk ışıklarında tilkilerden porsuklara, tavşanlardan sincaplara, yarasalardan kurbağalara kadar birçok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 36 çeşit kelebek türü ve 48 kuş türü de bu doğal yaşam alanında bulunuyor.

Merkezde, özel teraslı 20 oda, prestijli süitler ve 4 yıldızlı bir otel bulunuyor. Yatak ve yastıklar yüzde 100 organik malzemelerden üretilmiş, meşe döşemeler ve organik materyaller dikkat çekiyor. Bu otel, doğayla uyumlu bir konaklama deneyimi sunuyor.

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