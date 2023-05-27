Bu reklamı çekene yazıklar olsun. Türk kızı lokantada Arap’a yemek yediriyor

Görüntülerde, restoran çalışanının Arap müşteriyi elleriyle beslediği anlar yer aldı ve bu durum büyük tepki çekti.

Araplar ve Suriyeli konuları gündemdeki yerini koruduğu bu günlerde video yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Özellikle Arap turistleri çekmek amacıyla kaydedildiği düşünülen bu görüntüler, günlerce tartışma konusu olmuştu.

İŞLETMEDEN KADINLARA ÖZÜR

Bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte işletme sahibi Mazlum Toğçu, söz konusu görüntülerle ilgili olarak tüm kadınlardan özür dilemişti. Toğçu, sosyal medyada linç, küfür ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek, olayın kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulamış ve isimlerinin böyle bir olayla anılmasından dolayı sevenlerinden ve tüm kadınlardan özür dilediklerini ifade etmişti.