Bu reklamı çekene yazıklar olsun. Türk kızı lokantada Arap’a yemek yediriyor

İstanbul'da bir lokantada çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bu reklamı çekene yazıklar olsun. Türk kızı lokantada Arap’a yemek yediriyor

Görüntülerde, restoran çalışanının Arap müşteriyi elleriyle beslediği anlar yer aldı ve bu durum büyük tepki çekti.

Araplar ve Suriyeli konuları gündemdeki yerini koruduğu bu günlerde video yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Özellikle Arap turistleri çekmek amacıyla kaydedildiği düşünülen bu görüntüler, günlerce tartışma konusu olmuştu.

İŞLETMEDEN KADINLARA ÖZÜR

Bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte işletme sahibi Mazlum Toğçu, söz konusu görüntülerle ilgili olarak tüm kadınlardan özür dilemişti. Toğçu, sosyal medyada linç, küfür ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek, olayın kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulamış ve isimlerinin böyle bir olayla anılmasından dolayı sevenlerinden ve tüm kadınlardan özür dilediklerini ifade etmişti.

v-2023-05-27-23h30m16s334.png

v-2023-05-27-23h29m59s003.png

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Demokrasi ülkemizin vazgeçilemez rejimidir Yazarlar
Demokrasi ülkemizin vazgeçilemez rejimidir
Anksiyete bozukluğu Yazarlar
Anksiyete bozukluğu
Meksika üzerinden ABD'ye geçen çocuklar… Yazarlar
Meksika üzerinden ABD'ye geçen çocuklar…
"Goethe" Yazmak! Yazarlar
"Goethe" Yazmak!
27 Mayıs'tan 28 Mayıs'a... Büyük değişim (3) Yazarlar
27 Mayıs'tan 28 Mayıs'a... Büyük değişim (3)
Cumhuriyet'in 100. yılında Türkoloji Yazarlar
Cumhuriyet'in 100. yılında Türkoloji
T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İ̇lanlar
T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN