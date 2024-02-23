Bu şifalı bitki eklem ve kemiklere iyi geliyor

Hatice Özen
Bu şifalı bitki eklem ve kemiklere iyi geliyor
Burlumbuş otu, çok yaygın olmayan ama birçok hastalığa iyi gelen bir bitkidir. Burlumbuş otunun faydaları nelerdir diye merak ediyorsanız, işte size birkaç örnek:

Burlumbuş otu, dağlarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Adı pek duyulmasa da, alternatif tıpta çok kullanılmaktadır. Burlumbuş otu, özellikle kemik ve eklem ağrılarına karşı çok etkilidir. Bu bitkinin yapraklarından çıkarılan jel, ağrıyan bölgelere sürüldüğünde rahatlama sağlar.

Burlumbuş otu, hem sağlıklı hem de lezzetli bir bitkidir. Birçok insan bu otu yemeklerine katmakta veya salatalarına eklemektedir. Burlumbuş otu, eklem ağrılarının yanı sıra, eklemlerdeki sıvı miktarını da arttırmaktadır. Bu sayede, eklem hareketleri daha kolay ve ağrısız olmaktadır.

Burlumbuş otu, daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişmektedir. Soğanlı bitkiler grubuna dahil olan bu bitki, yeşil yapraklıdır. Yapraklarının içinde flukaraton adlı bir madde bulunmaktadır. Bu madde, eklemlerdeki sıvı üretimini desteklemektedir. Böylece, eklem ağrıları azalmakta ve hücre yenilenmesi hızlanmaktadır.

NASIL KULLANILIR?

Burlumbuş otunu düzenli olarak tüketmek, eklem sağlığı için çok önemlidir. Bu bitkinin jeli, ağrıyan eklem bölgelerine nazikçe masaj yaparak uygulanmalıdır. Jel, cilde hızlı bir şekilde nüfuz eder ve 15-20 dakika içinde ağrıyı hafifletir. Jelin emilim süresi, cilt tipine göre değişebilir. Jelin etkili olması için, uygulama sürelerine dikkat etmek gerekir.

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