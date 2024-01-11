Bu soğan kürü onlarca hastalığa iyi geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu soğan kürü onlarca hastalığa iyi geliyor
İşte yeni bir soğan kürü tarifi ve nelere iyi geldiğinin ayrıntıları...

Yeni bir soğan kürünün yararları şaşırtıyor. İşte o şifa kaynağı soğan kürü...

Soğan kürü miyom, prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma ve menopoz dahil bir çok rahatsızlık ve hastalığa iyi geliyor...

Yapılan araştırmalar soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az olduğunu ortaya koydu. Ve yeni bir soğan kürü bakın nasıl yararları var...

Taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında adeta şifa bombası etkisi gösteriyor.
Soğanın içeriğinde A, B ve C vitaminleri, iyot, silis, fosfor, kükürt bulunuyor. Bunlar aynı zamanda antibiyotik görevi görüyor. Hazmı kolaylaştırıyor...

NASIL HAZIRLANIR

1 adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan.
2 bardak klorsuz su.
Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte yıkayıp sirkeli su da beklenmek gerekiyor.
Dezenfekte edilen soğan kaynamaya alınıyor.
Beş dakika kadar kaynatarak kür elde ediliyor.
Ilık olarak tüketiliyor.

İŞTE YARARLARI

Menopoz şikayetlerini azaltıyor.
Vajinal akıntıların önüne geçiyor.
Kıl dönmelerine iyi geliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yağlanmayı azaltıyor.
Stres gideriyor.
Balgam söktürüyor.
Prostatta oluşan iltihapları azaltıyor.
Kandaki total gliserit oranını düşürüyor.
Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önlüyor.
Polikistik over sendromu tedavisinde yararlı.
Adet düzensizliğini dengeye getiriyor.
Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve akneleri ortadan yok ediyor.
Dolaşım sistemini düzenliyor.

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