Deutsche Bank'tan TCMB analizi

Deutsche Bank, Türkiye’de 4. çeyreğe kadar sıkı para politikasının devam edebileceği ihtimalini öngördü.

TCMB’nin bu ay yapacağı toplantı da 250 baz puanlık faiz artışıyla yüzde 45’lik beklentisini korudu.

Analistlere göre 2024 senesi için yüzde 49 olan TCMB için ise yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon beklentisi tahminin üzerinde belirlenen asgari ücret artışının piyasalar açışımdan zor bir süreç olacağını anımsattı.

Banka, Türkiye’nin yıl sonu enflasyonunu yüzde 42 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi” ifadelerini kullandı.

Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak açıklama yaptı:

“Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik yaratıyor”