Deutsche Bank'tan TCMB analizi

Kaynak: Haber Merkezi
Deutsche Bank'tan TCMB analizi
Deutsche Bank analistleri, zorlu dezenflasyon süreci sebebiyle Türkiye’de son çeyreğe kadar parasal genişleme beklemiyor.

Deutsche Bank, Türkiye’de 4. çeyreğe kadar sıkı para politikasının devam edebileceği ihtimalini öngördü.

TCMB’nin bu ay yapacağı toplantı da 250 baz puanlık faiz artışıyla yüzde 45’lik beklentisini korudu.

Analistlere göre 2024 senesi için yüzde 49 olan TCMB için ise yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon beklentisi tahminin üzerinde belirlenen asgari ücret artışının piyasalar açışımdan zor bir süreç olacağını anımsattı.

Banka, Türkiye’nin yıl sonu enflasyonunu yüzde 42 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, “Yıl sonuna doğru küresel risk iştahı, bu önemde yabancıların yerel varlıklara yönelik iştahını destekledi” ifadelerini kullandı.

Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak açıklama yaptı:

“Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik yaratıyor”

İlgili Haberler
Vehbi Koç'un eşinden İstanbul Havalimanı'na yatırım
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? Dolar rekor kırdı
Son Haberler
Soba gazı bir can daha aldı Gündem
Soba gazı bir can daha aldı
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu Spor
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde? Keşfet
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde?
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu Spor
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor Sağlık
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz Dünya
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak Ekonomi
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak