Mehmet Şimşek şifreli dolar mesajı mı verdi? Sözlerinin perde arkasında ne var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatın performansı ve buna bağlı olarak kurun seyri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"İHRACATIN ANA BELİRLEYİCİSİ YURT DIŞI TALEP OLUP KURUN ÖNEMLİ BİR ETKİSİ YOKTUR”

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur” diyen Şimşek, 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımızın yüzde 7,1 arttığını, 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatın sadece yüzde 5 oranında artış gösterdiğini söyledi.

“İHRACATÇIMIZI ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ”

Şimşek açıklamasının devamında, “Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.