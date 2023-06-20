Bu telefon modellerinin ömrü azalıyor. Liste açıklandı

One UI 6.0 güncellemesi alamayacak Samsung modelleri belli oldu.

Bu telefon modellerinin ömrü azalıyor. Liste açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Samsung, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Önceki yapılardaki gibi süreci hızlı yürütmeyi planlayan Güney Koreli üretici yeni sürümü donanımsal açıdan çalıştırmasını mümkün görmediği bazı modellere göndermeyecek.

İşte One UI 6.0 güncellemesi alamayacak Samsung modelleri:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

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