Bu telefon modellerinin ömrü azalıyor. Liste açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Samsung, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Önceki yapılardaki gibi süreci hızlı yürütmeyi planlayan Güney Koreli üretici yeni sürümü donanımsal açıdan çalıştırmasını mümkün görmediği bazı modellere göndermeyecek.
İşte One UI 6.0 güncellemesi alamayacak Samsung modelleri:
Galaxy S10 Lite
Galaxy S20 FE
Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip (LTE/5G)
Galaxy Z Fold 2
Galaxy A22 (LTE/5G)
Galaxy A32 (LTE/5G)
Galaxy A51
Galaxy A71
Galaxy Tab A8
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S6 Lite (2020)
Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+