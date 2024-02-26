Bu tohum sütten çok daha güçlü

Chia tohumu, Güney Amerika kökenli bir bitki olan Salvia hispanica’nın tohumlarıdır. Maya dilinde “güç” anlamına gelen chia tohumu, siyah veya beyaz renkte olabilir. Protein, omega- yağ asitleri, mineral, vitamin, lif ve antioksidan açısından çok zengin bir besindir. Bitkisel beslenenler ve protein ihtiyacını karşılamak isteyenler için idealdir.

Chia tohumunun faydaları şunlar

Bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Özellikle meme ve rahim ağzı kanserinin büyümesini engellediği gösterilmiştir.

Diyabet riskini azaltır. Kan şekerini dengeler ve insülin direncini önler.

Cilt sağlığını iyileştirir. Yaşlanma belirtilerini geciktirir ve cildi nemlendirir.

Kalp ve damar sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür, damar tıkanıklığını ve kalp krizi riskini azaltır.

Kemik sağlığını güçlendirir. Sütten beş kat daha fazla kalsiyum içerir. Ayrıca magnezyum, manganez ve fosfor gibi kemik yapısına katkıda bulunan mineraller de içerir.

Hamilelikte faydalıdır. Bebeğin beyin gelişimine katkı sağlar. Anne adayının enerji ihtiyacını karşılar.

Zayıflamaya yardımcı olur. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve kalori alımını azaltır. Su ile temas ettiğinde jelimsi bir yapı oluşturarak midede uzun süre kalır.

Chia tohumu nasıl tüketilir?

Chia tohumu, çiğ olarak veya su, süt, meyve suyu gibi sıvılarla karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca yoğurt, salata, çorba, ekmek, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin içine de eklenebilir. Chia tohumu, ıslatıldığında kabarıp jelimsi bir kıvam alır. Bu nedenle, tüketmeden önce bir miktar suda bekletmek daha iyi olabilir. Chia tohumu tüketirken bol su içmeye de dikkat etmek gerekir.

Chia tohumu ile ilgili çok az yan etki bildirilmiştir. Ancak yine de fazla tüketmekten kaçınmak ve alerji, hamilelik, emzirme, kan sulandırıcı ilaç kullanma gibi durumlarda doktora danışmak gerekir.



