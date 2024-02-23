Diş ağrılarını sonunu getiriyor. Kansere savaş açıyor. Ege'den tüm ülkeye yayılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Diş ağrılarını sonunu getiriyor. Kansere savaş açıyor. Ege'den tüm ülkeye yayılıyor
Diş ağrılarının sonunu getiren kansere savaş açan Ege'den tüm ülkeye yayılan tilkişen otu ortaya çıktı.

Ege, Türkiye'nin kendine has bitkileriyle tanınan bir bölgesidir. Bölgede sağlık açısından çok yararlı olan birçok gıda bulunur. Duvarlarda bile yetişebilen bir bitki sayesinde kolesterol seviyesi düşer, damarlardaki yağlar erir…

Bu bitkinin adı tilkişen otudur ve mucizevi bir bitki olarak bilinir.

Tilkişen otunun faydaları çoktur ve nasıl kullanılacağı hakkında tüm ayrıntılar şöyledir…

TİLKİŞEN OTU NEDİR?

Tilkişen otu, Ege Bölgesi'nde daha çok görülen ve şubat ile nisan ayları arasında yetişen çok şifalı bir bitkidir.

Acı Kuşkonmaz da denilen bu bitki, acı olduğu için çok fazla tercih edilmez. Ama çok faydalıdır.

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TİLKİŞEN OTUNUN FAYDALARI…

Lösemi ve diğer çeşitli kanser türlerine karşı hastalanan hücreleri iyileştirmede etkilidir.

Günde 3 ya da 4 defa kaynatarak gargara yapılırsa diş ağrısına iyi gelir.

Stresi azaltır.

Vücudun direncini yükseltir ve halsizlik ile yorgunluğu giderir.

Doğal bir şekilde yağ yakar ve zayıflatır.

Cilt için faydalıdır.

Saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyku sorununa çok iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve bronşit için faydalıdır.

Vücuttaki fazla suları atar ve ödem oluşmasını engeller.

Çok terleyen kişiler için terlemeyi azaltır.

Göğsü rahatlatır.

Balgamı ve öksürüğü keser.

Nefes darlığına yardımcı olur.

Bağırsaklardaki solucanları döker.

Bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Yara ya da kızarıklık üzerine konulduğunda iyileştirici etkisi vardır.

Vücuttaki zararlı bakteri ve mikropları temizler.

Kusma ve mide bulantısına karşı iyileştirir.

Böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur.

İdrar yolu enfeksiyonları ve adet kanaması sorunlarına iyi gelir.

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TİLKİŞEN OTU KAVURMA TARİFİ:

Tilkişen otu ile salata ya da kavurma yapabilirsiniz.

İsterseniz yumurta ile de pişirebilirsiniz.

Ben buğday ile denedim ve çok lezzetli oldu.

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