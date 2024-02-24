Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) gecikmelerinde kullanılan ot ortaya çıktı

Doğal besinlere ilgi artarken, şifalı bitkiler de popülerliğini koruyor. Ancak şifalı bitkileri kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak önemli.

Kadınlar için faydalı olduğu söylenen taflan otu, regl (Aybaşı) düzensizliklerinde etkili olmasıyla biliniyor.

Taflan otu nedir?

Taflan otu, gülgillerden bir bitkidir. Karadeniz’in doğusunda da yetişir. 6 metreye kadar uzayabilir. Kışın yapraklarını dökmez. Çiçekleri beyaz ve küçüktür. Salkımlar halinde açar. Meyveleri zeytin büyüklüğündedir. Taze yapraklarından şeker, tanen, kalsiyum oksalat ve prülaurasin içeren taflan suyu elde edilir.

Taflan otunun faydaları şunlardır:

Sinirleri sakinleştirir.

Bronşit belirtilerini azaltır.

Öksürüğü durdurur.

Spazmı önler.

Regl gecikmelerine iyi gelir.

Regl, hormonların etkisiyle rahim iç yüzeyinin kan ve diğer maddelerle (vajina yoluyla) dışarı atılmasıdır.

Regl belirtileri şunları içerir:

Kadınların %80’inde regl öncesinde bazı semptomlar görülür. Bunlar arasında akne, meme hassasiyeti, karın şişkinliği, yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleri sayılabilir. Bu belirtiler kadınların %20-30’unda yaşam kalitesini düşürür ve regl öncesi sendromu olarak adlandırılır. %3-8’inde ise belirtiler daha ağır seyreder.

Kanama başladığında ise baş ağrısı, akne, şişkinlik, alt karın ağrısı, yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, yemek isteği, göğüs ağrısı ve ishal gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Regl kanamasının ilk günü, bir önceki regl döneminin başladığı gündür. Bir regl dönemi ile bir sonraki arasındaki ortalama süre, genç kızlarda 21-45 gün, yetişkinlerde 21-31 gündür. Ortalama süre 28 gündür.