Bu tren pille çalışıyor. Raylara indi

Teknoloji her geçen gün bir adım ileriye giderken İtalya’da ilginç ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Pille çalışan tren üretildi ve bu tren raylarda ilerleyerek yolcular tarafından kullanılmaya başlandı.

Pilli trenin kaza riskini azaltabileceği iddia edildi.

Donanimhaber.com'un aktardığını göre, 23 milyar avroluk anlaşmanın bir parçası olarak İtalya'da batarya ile çalışan Masaccio trenlerinin birinci aşamasını tamamladı. Trenitalia, ülkenin tamamını boydan boya kat eden 20 adet 'Blues' markalı trenden oluşan bir filoyu hizmete soktu. Pillerin daha önce trenlerde kullanıldığını görmüş olsak da da Hitachi, bunları ilk defa hizmet boyunca birincil güç olarak kullanacak.

PİLLİ TREN NASIL ÇALIŞIYOR?

Pilli veya bataryalı trenler hem elektrikli hem de elektriksiz hatlarda çalışabilecek şekilde donatılıyor. Elektrikli düzenekte trenler hem çalışmak hem de batarya paketini şarj etmek için elektrik hattına bağlanan bir mekanizma olan pantograf kullanıyor. Elektriksiz düzenekte ise trenlerde dizel ve pil gücünün bir kombinasyonu kullanılıyor. Bu tür trenler, toplumun yaşadığı bölgelerde sadece pil gücüyle çalışırken seferin diğer kesimlerinde dizelden güç alıyor.