Pamukkale Ekspresi'ndeki yangın 250 yolcuya büyük panik yaşattı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yolcu treninin jeneratör vagonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda tahliye edilen yolcular araçlarla taşındı, alevler büyümeden söndürüldü.

Pamukkale Ekspresi'ndeki yangın 250 yolcuya büyük panik yaşattı

(İHA) Yangın, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin jenaratör vagonunda dumanlar yükselmeye başladı.

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Kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, yolcular ise makinisti ve çalışanları uyararak korku dolu anlar yaşadı.

Trenin durmasıyla birlikte hızla yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için zamanla yarışıldı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü.

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O anları korku dolu gözlerle izleyen yaklaşık 250 yolcu ise minibüslerle bölgeden taşındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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