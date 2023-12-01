Bu üçlü tam bir doğal ecza deposu

İşte tek başına bir ecza deposuna bedel üç şifalı bitki...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bu üçlü tam bir doğal ecza deposu

Zerdeçal zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir. Körinin bileşimde yer alan, ona baskın sarı rengini veren, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan ‘curcumin’ maddesi, zerdeçalın köküne aittir.

Diyabet tedavisinin desteklenmesinde kullanılır. Obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.

Astımı önlemede etkilidir. Alzheimer ve depresyon tedavisinde destek sağlar.

Kemik ve diz ağrılarını hafifletir. Sinir sistemini korur.

Karaciğeri korur, toksinleri vücuttan atar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ZERDEÇAL + KİŞNİŞ + KİMYON ÜÇLÜSÜnü karıştırarak kullanmak tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.

Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır. Katarakt oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kanın pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşumunu engeller. Hücrelerin hasar görmesini engeller.

Dejeneratif hastalıklara karşı beyni güçlendirme özelliği vardır. Alerjilere iyi gelir.

Zerdeçalı toz olarak sulu et ve sebze yemeklerine, çorbalara, pilava, omlete ve salatalara ekleyebilirsiniz.

Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Homeopat, ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Yegane Özcan, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, kilo vermede zerdeçalın etkilerinden bahsetti.

Aşırı kilo problemi olan kişiler zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu ‘serotonin’ var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz.

Zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur. Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var; karabiber, zencefil gibi baharatlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır.Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler.

Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz.

Öne Çıkanlar
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Son Haberler
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış Gündem
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor Otomotiv
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor
Vertigo hastalık mı değil mi Sağlık
Vertigo hastalık mı değil mi
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı Spor
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu Gündem
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş Otomotiv
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş