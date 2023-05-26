Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Editör: Özlem Kıral



Evet doğru tahmin ettiniz...



Bu ünlü isim, Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan bir başkası değil.



Geçtiğimiz günlerde 76 yaşına basan Türkiye’nin yaşayan hafızası tarih profesörü Ortaylı’nın gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı her zamanki gibi bir karizma içeriyor.



Fotoğrafın tarihi bilinmemekle birlikte 1947 doğumlu Ortaylı’nın hemen arkasında yer alan afişten bir çıkarım yapabiliyoruz.



Ortaylı’nın arkasındaki, Genco Erkal ile Zeliha Berksoy’un birlikte sahnelediği “Brecht Kabare” isimli tiyatro gösterisinin ilk gösterimi 1978 yılında yapıldı. Bu da fotoğrafı 1978 ve sonrasına ait kılıyor.

İLK REHBERLİK YILLARINA AİT FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Ortaylı daha önce Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.



Fotoğrafın altına İstanbul ile ilgili not düşen Ortaylı'nın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum almıştı.

"İSTANBUL SÜRATLE BOZULMAYA BAŞLADI"

Ortaylı yaptığı paylaşımın altına, "İlk 'rehberlik’ yılları... İstanbul 1960’tan sonra süratle bozulmaya başladı. Bugün bu büyük göçün, büyük bozulmanın başlamasından aşağı yukarı yarım asır geçti ve daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Çok devam ettiği takdirde şehir ölecektir tamamıyla ve ölüm şu şekilde olacaktır: Tamamen şekil ve bünye değiştiren bir canlı haline dönüşecektir. Bu bizi tabii çok üzecektir demiyorum, insanlar buna alışacaktır. Yani benim çocukluğumun İstanbulluları camiye ve türbeye göre referans vererek randevu verirlerdi. Bugünküler ‘mall’ dediğimiz o Amerikan tipi çarşılara göre yaşıyorlar. Bu alışveriş merkezleri referans noktası oluyor. İnsanların semtlerden haberi yok ve Eski İstanbul’da değişmeyen hastalık devam ediyor...." notunu düşmüştü.



