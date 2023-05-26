Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündem olan bu ünlü, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerinden...

Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Editör: Özlem Kıral

Evet doğru tahmin ettiniz...

Bu ünlü isim, Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan bir başkası değil.

Geçtiğimiz günlerde 76 yaşına basan Türkiye’nin yaşayan hafızası tarih profesörü Ortaylı’nın gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı her zamanki gibi bir karizma içeriyor.

Fotoğrafın tarihi bilinmemekle birlikte 1947 doğumlu Ortaylı’nın hemen arkasında yer alan afişten bir çıkarım yapabiliyoruz.

Ortaylı’nın arkasındaki, Genco Erkal ile Zeliha Berksoy’un birlikte sahnelediği “Brecht Kabare” isimli tiyatro gösterisinin ilk gösterimi 1978 yılında yapıldı. Bu da fotoğrafı 1978 ve sonrasına ait kılıyor.

ort.jpg

İLK REHBERLİK YILLARINA AİT FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan Ortaylı daha önce Instagram hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafın altına İstanbul ile ilgili not düşen Ortaylı'nın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum almıştı.

7.jpg

"İSTANBUL SÜRATLE BOZULMAYA BAŞLADI"
Ortaylı yaptığı paylaşımın altına, "İlk 'rehberlik’ yılları... İstanbul 1960’tan sonra süratle bozulmaya başladı. Bugün bu büyük göçün, büyük bozulmanın başlamasından aşağı yukarı yarım asır geçti ve daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Çok devam ettiği takdirde şehir ölecektir tamamıyla ve ölüm şu şekilde olacaktır: Tamamen şekil ve bünye değiştiren bir canlı haline dönüşecektir. Bu bizi tabii çok üzecektir demiyorum, insanlar buna alışacaktır. Yani benim çocukluğumun İstanbulluları camiye ve türbeye göre referans vererek randevu verirlerdi. Bugünküler ‘mall’ dediğimiz o Amerikan tipi çarşılara göre yaşıyorlar. Bu alışveriş merkezleri referans noktası oluyor. İnsanların semtlerden haberi yok ve Eski İstanbul’da değişmeyen hastalık devam ediyor...." notunu düşmüştü.

ekran-alintisi.jpg

İlgili Haberler
İlber Ortaylı iktidarın uygulamasına isyan etti: Büyük bir rezalet
İlber Ortaylı sigara yakan Celal Şengör’ü eşine şikayet etti
İlber Ortaylı 8 milyon oy vermeyen seçmene seslendi: Allah’ını seven çıksın ortaya
İlber Ortaylı sinemada görmek istediği dönemi açıkladı
Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi Spor
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması Ekonomi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun Ekonomi
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı Ekonomi
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber Güncel
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri Sağlık
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri