İlber Ortaylı iktidarın uygulamasına isyan etti: Büyük bir rezalet

Türkiye''deki ''Suriyelilerin ülkelerine dönmemesi'' sorunu ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir sığınmacı sorununda yaşadığı zorluklar ortadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar 550 bin sığınmacının ülkesine döndüğünü söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yürütülen diplomatik temaslarla bu sayının daha da artacağını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022''de yaptığı bir konuşmada Türkiye''deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söylemişti.

"TÜRKİYE VATANDAŞI OLMAK İÇİN BU TARİHİN ÇİLESİNİ ÇEKMEK LAZIM"

Erdoğan'ın bu açıklamaları tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de para karşılığı vatandaşlık satılmasına tepki gösterdi.

Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca evde satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil"