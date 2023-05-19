İlber Ortaylı 8 milyon oy vermeyen seçmene seslendi: Allah’ını seven çıksın ortaya

Oy kullanmayan vatandaşlara seslenen İlber Ortaylı, “Türkiye’de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya ‘Allah’ını seven çıksın ortaya’, hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı 8 milyon oy vermeyen seçmene seslendi: Allah’ını seven çıksın ortaya

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan İlber Ortaylı, seçimde oy kullanmaya gitmeyen vatandaşlara seslendi.

Ortaylı, “Türkiye’de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya ‘Allah’ını seven çıksın ortaya’, hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız. Çıkmayan insanların nerede olduğu belli, seçim dolayısıyla bazı aksaklıklar olduğu açık ama bence seçim zamanında evinde oturan adam Türkiye için kabul edilir bir vatandaş tipi değildir, onun üzerinde durmak lazım.” dedi.

Ortaylı ayrıca seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık. İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız –en önemlisi odur bence- Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir. Mühim olan siyasettir, siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumuna geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim.”

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