Bu ürünlerden uzak durun kanser yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu ürünlerden uzak durun kanser yapıyor
Ölümcül olduğu bilinen kanser yapan ve uzak durulması gereken ürünler ortaya çıktı.

Gıdalarımızla temas eden plastik ambalajlar, su ısıtıcıları, mikrodalgalar, teflonlar ve deterjanlar, endokrin sistemimizi bozarak sağlığımızı riske atıyor. Uzmanlar, bu konuda uyarılarda bulundu.

Gıdayla temas eden kimyasal materyallerin arttığını, bunların da diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması, kısırlık ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı ortaya çıktı.

Kimyasalların mutfağa ilk girdiği yerin alışveriş safhası olduğu ortaya çıktı. Plastikle temas halindeki gıdalar yerine cam, metal veya kağıt gibi daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Su ısıtıcıları, mikrodalgalar gibi pratik ev aletlerinin de mümkünse kullanılmamasını tavsiye edildi.

Deterjan ve dezenfektan kullanımının da abartıldığını, bunların da sağlığa zararlı olduğu bildirildi.

Bu tarz kimyasalların hamileler başta olmak üzere herkesi etkilediğini, anne karnındaki bebeklerde gelişim gerilikleri, IQ sorunları ve genital organ anomalilerine neden olduğunu, ileri yaşlarda ise diyabet, obezite, kanser ve kronik metabolik hastalıkların oluşumuna yol açtığı ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Yüksek tansiyonu düşürüyor. Kansere karşı koruyor. Bu besin ölümcül hastalıklara savaş açıyor
Kanserin büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Bu bitki başka bitki
Son Haberler
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek Ekonomi
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor Gündem
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor
Havai fişek fabrikasında patlama. Onlarca ölü var Dünya
Havai fişek fabrikasında patlama. Onlarca ölü var
Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu Gündem
Dalgayla devrilip zemine oturan teknedeki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını ne geçirir? Sağlık
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısını ne geçirir?
ABD Savunma Bakanı Austin’in ses kaydı ortaya çıktı Dünya
ABD Savunma Bakanı Austin’in ses kaydı ortaya çıktı
Park halindeki otomobilde oturan baba ve oğluna silahlı saldırı Gündem
Park halindeki otomobilde oturan baba ve oğluna silahlı saldırı