Bu ürünlerden uzak durun kanser yapıyor

Gıdalarımızla temas eden plastik ambalajlar, su ısıtıcıları, mikrodalgalar, teflonlar ve deterjanlar, endokrin sistemimizi bozarak sağlığımızı riske atıyor. Uzmanlar, bu konuda uyarılarda bulundu.

Gıdayla temas eden kimyasal materyallerin arttığını, bunların da diyabet, obezite, tiroid fonksiyonlarının bozulması, kısırlık ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı ortaya çıktı.

Kimyasalların mutfağa ilk girdiği yerin alışveriş safhası olduğu ortaya çıktı. Plastikle temas halindeki gıdalar yerine cam, metal veya kağıt gibi daha sağlıklı ambalajların kullanıldığı gıdaların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Su ısıtıcıları, mikrodalgalar gibi pratik ev aletlerinin de mümkünse kullanılmamasını tavsiye edildi.

Deterjan ve dezenfektan kullanımının da abartıldığını, bunların da sağlığa zararlı olduğu bildirildi.

Bu tarz kimyasalların hamileler başta olmak üzere herkesi etkilediğini, anne karnındaki bebeklerde gelişim gerilikleri, IQ sorunları ve genital organ anomalilerine neden olduğunu, ileri yaşlarda ise diyabet, obezite, kanser ve kronik metabolik hastalıkların oluşumuna yol açtığı ortaya çıktı.