Bu vatandaşa çok iyi oluyor ohh yarasın. Geçim derdindeki vatandaş isyan etti

Editör: Ayşe Memiş

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Alım gücü düşen vatandaş asgari ücrete zammı az buldu.

1 ABD Doları 26 TL’yi geçti., Euro ise 29’a dayandı. Her şeye zam üstüne zam geldi. Durum böyle olunca vatandaşlar enflasyonun altında ezildi. Vatandaşlar sokak röportajında isyan ediyor.

Yine bir sokak röportajında ekonomiden isyan eden kadının söyledikleri gündem oldu. Zeyrek adlı YouTube kanalının sokak röportajında “Bu vatandaşa çok iyi oluyor ohh yarasın. “ diyen vatandaşa muhabir “Neden yarasın?” dedi.

Devamında kadın şunları söyledi:

Bilirler kendilerine herkes memnun kafeler dolu restaurantlar dolu. Millet tatilde yer bulamıyor demek ki herkesin keyfi yerinde afiyet olsun hayatta bu memlekette bir şey olmaz aynen böyle devam eder bu memleket düzelmez.

“1 KİLO ET ALIP EVİNE GİDEMİYORSAN VAY HALİNE”

Böyle geldi böyle gidecek 5 sene daha eyvallah diyeceğiz. Bizler cahil olduğumuz sürece bizlere müstehak önce kadınlarımızı okutalım çocuklarımızı okutalım bilinçlenilsin herkes bilinçlensin 1 kilo et alıp evine gidemiyorsan vay haline çocuğuna bayramda bir çift pabuç alamıyorsan vay haline okullar her şey para ilkokula çocuğunu yolluyorsun her şey para eskiden böyle miydi 2-3 çocuk okuturdum bir memur maaşıyla. Bereketimiz vardı şimdi öyle değil şimdi gidiyorsun bir torba 2 parça bir şey alıyorsun marketten 500 lira.

“HALA DESTEKLEYENLERE YAZIKLAR OLSUN”

Hadi biz iyi kötü geçiniyoruz emekliliğimiz var yine de iyi kötü geçiniyoruz. İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir ekonomi yok yazıklar olsun hala destekleyenlere yazıklar olsun diyorum.