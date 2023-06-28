"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı

Sokak röportajında yine konu hayat pahalılığıydı. 20 ülkeyi gezdiğini iddia eden vatandaş her ülkede marketlerdeki raf fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. New York'ta 21 yıldır yaşayan vatandaş ise 3 dakikada bu yalanı ortaya çıkardı.

"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya çıkarıldığı açıklamasından sonra zam haberleri de yağmur gibi yağmaya başladı. Özellikle sosyal medyada yeni yapılan zamlarla ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılırken bu durum sokak röportajlarına da yansıdı.

"20 ÜLKEYİ GEZDİM HEPSİNDE YÜKSEK ORANDA ZAMLAR VAR"

İktidarın uyguladığı ekonomi politikasını sonuna kadar savunan bir vatandaş kendisine uzatılan mikrofona "Ben 20 ülkeyi gezdim. 20 ülkenin hepsinde yüksek oranda zamlar var" iddiasında bulundu. Bu vatandaşın yanına gelen ve New York'ta yaşadığını söyleyen bir vatandaş bu cümleleri yalanladı.

"HİÇ DE ÖYLE ZAMLAR YOK"

"21 yıldır New York’ta yaşıyorum, hiç bir şey yok." diyerek sokak röportajına giren kişi 20 ülkeyi gezdiğini söyleyen kişinin yalanını 3 dakikada ortaya çıkardı. Türkiye’deki ekonomik durumun ‘gayet iyi’ olduğunu savunan vatandaş "nasıl yok ülkelerde hep zam var" iddiasını sürdürdü. New York'ta yaşayan kişinin algı yaptığını söylediğini belirten vatandaş ayrıca bu kişiye dış görünüşü sebebiyle hakaret de etti.

"SENİN TİPİN BİR KERE İ... OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

“Benim Amerika’da dostlarım var” diyen vatandaşa “ben kendim yaşıyorum New York’ta 21 yıldır banane senin dostlarından” diyen kişiye verecek mantıklı bir cevap bulamayan vatandaş “senin tipin bile bir kere i… olduğunu gösteriyor” dedi.

"YAZIK"

Bir süreliğine kamera kadrajından çıkan vatandaş tekrar sokak röportajına döndü ve “sen doğru konuşmuyorsun” diyerek New York’ta yaşayan kişinin üzerine çıkmaya çalıştı. “Adaletli ve haklı” konuşulmadığını söyleyen kişi algı yapıldığı konusunda ısrar etti. Almanya’da da raflardaki fiyatların yüksek olduğunu belirten kişi Türkiye’deki fiyatların yüksek olmasının normal olduğunu belirtmeye çalıştı.

New York’ta yaşadığını belirten kişi ise daha fazla diyaloga girmek istemediğini belirtir gibi sadece “yazık” ifadesini kullandı.

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