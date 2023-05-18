Bu yiyeceklere dikkat. Kemik erimesini hızlandırıyor

İHA’nın haberine göre; İlerleyen yaşla beraber vatandaşlarda görülen hastalıklarda artış olabildiği ifade edilirken uzmanlar, sağlıklı yaşam koşullarına uyumun önemine dikkat çekti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yetişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu da ilerleyen yaş, tüketilen besinler ve sağlıksız yaşamın kemik erimesi üzerinde etkili olduğunu ifade ederek uyarılarda bulundu.

Kemik erimesine karşı spor ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu, “Kemik erimesi erken yaşlarda da görülüyor ama en sık ileri yaşlarda görüyoruz. Sigara, alkol, asitli içecekler özellikle kemik erimesini, kaybını hızlandırıcı faktörler. Aşırı düzeyde zayıf olmak yine kemik sağlığını bozan faktörler arasında, kimler kemik erimesi açısından riskli dersek; menopoza girmiş kadınlar. Yaşla beraber kaçınamadığımız hormonel değişiklikler kemik erimesini artırabiliyor” sözlerini kullandı.

“HER KEMİK ERİMESİ KIRIKLA DA SONUÇLANMIYOR"

Kemik erimesinin ileri yaş kişilerde sık görülmesiyle birlikte erken yaşlarda da olabildiğini anlatan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yetişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu şunları belirtti:

“Kemik erimesi erken yaşlarda da görülüyor ama en sık ileri yaşlarda görüyoruz. Yaşla beraber değişen hormon dengesinden dolayı kemiğin gücünün, mineral yapısının ve bu gücü sağlayan mineraller dışındaki diğer faktörlerin değişkenliğinden kaynaklanıyor. Kemik bütünlüğü kaybederek kırılmaya daha yatkın hale geliyor. Böylece normalde günlük hayatta aslında kemiğin bütünlüğünü bozmayacak, kırılmaya sebep olmayacak travmalar da kemikte daha kolayca kırık oluşturmaya başlayabiliyor. Her kemik erimesi de aynı derece değil, her kemik erimesi kırıkla da sonuçlanmıyor. Bunun evrelerine göre ya kalsiyum ve D vitamini takviyesini artırıyoruz ve kişinin yaşam şartlarını, rutinlerini değiştirmesini öneriyoruz. İleri düzeydeyse, kırık oluştuysa veya kırık oluşması açısından yüksek riskli gruptaysa bunu önleyen yavaşlatan, kemik kaybını azaltan ilaçlar var. O ilaçları hastanın durumuna göre uygun görebiliyoruz çünkü her hastada aynı şekilde seyretmiyor. D vitamini besinlerle çok fazla alınan bir vitamin değil, daha çok uygun güneşle D vitaminin alınması eğer yeteri kadar D vitamini yoksa eksiklikse, vitaminlerle takviye edilmesi, kalsiyum konusunda zengin beslenmenin tabi ki zengin derken; her şeyin azı da fazlası da zarar, dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Kemiğin gücü açısından önemli bir faktör de mobilite, tempolu yürüyüşün kemiğin yapımını arttırdığı gösterilmiş. Hareketsiz bir yaşamdan uzak durarak, egzersiz ve dengeli beslenmeyle aslında biz bunun en önemli basamağını elimine etmiş oluyoruz”

“SİGARA, ALKOL, ASİTLİ İÇECEKLER KEMİK ERİMESİNİ, KAYBINI HIZLANDIRICI FAKTÖRLER"

Tüketilen yiyeceklerin kemik erimesine yönelik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hatipoğlu sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Sigara, alkol, asitli içecekler bunlar özellikle kemik erimesini, kaybını hızlandırıcı faktörler. Kahve de deniyor ama bu son zamanlarda çalışmalar ışığında daha tartışmalı hale geldi. Besin değeri düşük, özellikle işlenmiş gıdalarda daha fazla endokrin karıştırıcılar dediğimiz malzemeler olabiliyor. Sadece bunu kemik düzeyinde düşünmeyelim, endokrinin diğer mekanizmalarına da olumsuz etkileri olabiliyor. Vitamini, minerali daha taze olarak koruyabildiğimiz daha sağlıklı alabildiğimiz beslenme türü tabi ki sadece kemik özelinde değil, genelde de daha sağlıklı. İçerdiği kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi kemik özelinde değerli muhteviyatlar açısından da zengin bu tür ve dozunda bir beslenme. Çünkü hep söylüyoruz; obezite de kendi başına bir hastalık, obezite D vitaminini azaltan bir faktör. Bunun tam tersi aşırı düzeyde zayıf olmak, normal limitin altındaki kilolar da yine kemik sağlığını bozan faktörler arasında hatta kemik erimesi olan hastalarda ileri düzeyde zayıflamak kemik erimesini arttırdığı gibi kemik kırığı riskini de artıyor. Kimler kemik erimesi açısından riskli dersek; menopoza girmiş kadınlar. Yaşla beraber kaçınamadığımız hormonel değişiklikler kemik erimesini artırabiliyor, kadında östrojenin eksikliği gibi. Menopoz yaşlarında kadınlar kemik erimesine daha yatkın hale geliyorlar, yine ileri yaşlarda erkeklerde tıpkı menopoza girmiş kadınlar gibi testosteronları düştüğü için kemik yapımı azalabiliyor. İleri yaşlarda daha sık görülüyor ama bu tabi ki sadece ileri yaşın dikkatini çekmesi gereken bir konu diyemeyiz. Daha genç yaşlarda ne kadar bütüncül, sağlam bir kemik yapısı, iskelet sistemiyle bu döneme girersek o kadar korunmuş oluyoruz. Kahveyi diyelim ki çok ileri düzeyde kemik erimesi var, kırıklarla gidiyor, zayıf bir hasta o zaman biz kişilerin uzak durmasını öneriyoruz”