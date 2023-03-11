Taşınan molozların altından ceset toplayıp olduğu yere gömdüler

Deprem ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çökerken 11 ili yıkan felaketin ardından bölgede büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Ali Osman Önder isimli hesaptan paylaşılan ve sosyal medyada viral olan bir video ise izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Depremin ardından hayatını kaybedenlerin resmi sayısı 47 bin 932 olarak açıklanırken, söz konusu görüntülerde, deprem bölgesinden başka bir bölgeye taşınan molozların altında ceset arandığı görülüyor.

ÇIKARILDIĞI YERE SESSİZCE GÖMÜLDÜ

Görüntüde, molozların arasında bulunan ve 13-14 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunun ikiye ayrılmış bedenin görevliler tarafından çıkarılarak olduğu yere gömüldüğü görülüyor.

Fethibey Belediyesine ait olduğu görülen cenaze kabul aracı ve cenaze ekiplerinin molozların arasında ceset aradığı görüntüler sosyal medyada bir anda en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

CESETLERE ULAŞILAMADAN MOLOZ TAŞIMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremin ardından on binlerce kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı ise sadece kimliği belirlenen kişiler üzerinden açıklanıyor. Molozların altında hayatını kaybeden vatandaşların cesetleri çıkarılmadan apar topar moloz kaldırma çalışmasının yapılması ise ilk günden bu yana tepkilere neden oluyor.

Daha birçok vatandaş sevdiklerinden haber alamazken, cansız bedenlerine dahi ulaşamazken birçok ilde iktidarın ev yapma çalışmaları ise başladı…

Ortaya çıkan görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmezken, bilançonun ise açıklanandan çok çok daha beter olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor.