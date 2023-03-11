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Çadırdaki kiracıdan ağır hasarlı evin kirasını istedi. Hiç mi vicdanın sızlamadı

Depreme Hatay'da yakalanan ve şoku atlamaya çalışan bir aile, evleri hasar gördüğü için çadırda kalırken ev sahibinin kira istemesiyle ikinci bir şok yaşadı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:20
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Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş

Çadırdaki kiracıdan ağır hasarlı evin kirasını istedi. Hiç mi vicdanın sızlamadı
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DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin evinde yakalanan Merve Bayırlı (24), evleri hasar gördüğü için çadırda kalan ailesinin, ev sahibinin kira istemesiyle ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Bayırlı, ev sahibinin, annesini aradığını söyleyerek "'Kiranızı verin' demiş. Nasıl ister? Nasıl bir vicdan sahibi, bunu hiç anlamıyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 11 ili etkiledi. Depremden etkilenen binlerce kişi, AFAD tarafından Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilerek geçici barınmaları sağlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Merve Bayırlı, depremde yaşadıklarını anlattı. Gece sarsıntıyla uyanıp, şok yaşadıklarını söyleyen Bayırlı, "Salonda yerde yatıyorduk. Bir anda sesler duymaya başladık. Ondan sonra bir sarsıntı. Çocuklarımızı battaniyeye sardık, eşimin söylemesiyle kendimizi masanın atına atıp, korumaya aldık. O an düşündüğümüz şey 'Biz bittik' oldu. Bir baktık yağmurun altında bulduk kendimizi" diye konuştu.

'EVİMİZİN DURUMU ÇOK KÖTÜ'

Ev ağır hasar gördüğü için 5 gün içeri giremediklerini aktaran Bayırlı, "Sabaha kadar yağmurun altında kaldık. Çocuklarımız 3 gün boyunca üzerlerindeki kıyafetler ıslak şekilde kaldı. 4 gün oldu, 5 gün oldu. Artık çocuklar soğuktan morarmaya başlayınca Antalya'ya gelmeye karar verdik. Devletin yardımıyla Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otele geçici olarak yerleştik. Evimizin durumu çok kötü, oturulacak gibi değil. Annemle babam ise İskenderun'da çadırda kalıyor. 2 gün önce şiddetli rüzgar çıktı ve çadırlar üstlerine devrilmiş. Her şeyleri iyice dağılmış durumda. Şu anda hiçbir şey yapamıyorlar" dedi.

'EV DARMADAĞIN, HER ŞEY YIKILMIŞ'

Bayırlı, İskenderun'da herkesin zor durumda olduğunu belirtirken, ev sahibinin ise depremden sonra kira için annesini arayışını ise hazmedemediğini söyleyerek "Ev sahibi annemi aramış ve 'Ev kiranızı verin' demiş. İçinde oturamadılar bile. Üstelik ev oturulacak gibi değil. Eşyalar, darmadağın vaziyette. Eve giremiyorlar bile. Ev sahibi nasıl ister, nasıl yapar, nasıl bir vicdan sahibi; bunu hiç anlamıyorum. Ev darmadağın durumda. Her şey yıkılmış. Ağabeyimin üstüne dolap düşmüş. Zorla çıkarmışlar. Evin kapıları bile açılmıyor" diye konuştu.

Deprem gecesini sözlerle anlatmanın imkanı olmadığını söyleyen Orhan Bayırlı (28) da "Gece uyuyamamıştım. Birden deprem başladı. Hemen eşimi uyandırdım. Salonda bir vazo vardı, onu dönerken görünce iyice panik oldu. Eşimi hemen masanın altına ittirdim. Çocuklar da yerde yatıyordu, birini eşime verdim, diğerini ben aldım. Masanın altında şehadet getirerek ölümü bekledik. Bir ara sarsıntının durulur gibi olduğunu anlayınca kendimizi dışarı attık" dedi. 

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