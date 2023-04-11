Hatay'daki kuş cennetine molozları yığdılar. Yahu siz ne iş bilmez insanlarsınız?

6 Şubat’ta meydana gelen depremler, 11 ilde en çok yıkımı Hatay’da yaptı. Binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.



İHA'da yer alan habere göre, Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor.







Moloz dökme alanlarından birinin Samandağ ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı’na dökülmesi dikkat çekti.







Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü.







"ZEHİRLİ MADDE TEHLİKESİ"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Buradaki moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren bir endüstriyel hammadde olan asbest. Asbest 2010 yılında yasaklandı. Yapılarda izolasyonda kullanılıyor. Bazen güneşlik olarak bazen de çok eski 30 yıllık binaların havalandırmaları üzerinde kaplama olarak kullanılıyor. Bu yıkılan binalar yerle bir oldu. Bu asbestler bu molozlara, bu taşlara karıştı. Sadece asbest değil birçok kimyasal madde, zehirli madde bunun içerisinde yerleşimle iç içe dökülüyor” diye konuştu.

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