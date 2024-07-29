Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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29 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
10.00 Türkiye-Hollanda TRT Spor
10.00: Atıcılık - (Trap) - Oğuzhan Tüzün
10.15: Atıcılık - (10m Havalı Tabanca) Karma Takım
9:30 - 14.00 - 19.30: Badminton - Neslihan Yiğit Arın
12.00 - 16.30 - 21.00: Boks - 60kg - Gizem Özer
10.30 - 20:00: Eskrim - Nisanur Erbil
10.30 -15:15: Okçuluk - (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış
11.00 - 21:00: Masa Tenisi - Sibel Altınkaya
10.00: Voleybol - Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı
13.00: Yelken - (IQ Foil) Merve Vatan
12.00: Yüzme - 800m Serbest - Kuzey Tunçelli
22.00: Yüzme - 100m Sırtüstü - Berke Saka
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