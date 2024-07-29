Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Filenin Sultanları, Olimpiyatlar'da ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak. İşte günün spor programı...

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

29 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

10.00 Türkiye-Hollanda TRT Spor

10.00: Atıcılık - (Trap) - Oğuzhan Tüzün

10.15: Atıcılık - (10m Havalı Tabanca) Karma Takım

9:30 - 14.00 - 19.30: Badminton - Neslihan Yiğit Arın

12.00 - 16.30 - 21.00: Boks - 60kg - Gizem Özer

10.30 - 20:00: Eskrim - Nisanur Erbil

10.30 -15:15: Okçuluk - (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış

11.00 - 21:00: Masa Tenisi - Sibel Altınkaya

10.00: Voleybol - Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı

13.00: Yelken - (IQ Foil) Merve Vatan

12.00: Yüzme - 800m Serbest - Kuzey Tunçelli

22.00: Yüzme - 100m Sırtüstü - Berke Saka

İlgili Haberler
Burak Yılmaz 'Bana söz verdi' dediği Beşiktaşlıyı açıkladı
Burak Yılmaz 'Bana söz verdi' dediği Beşiktaşlıyı açıkladı
İspanya yine şampiyon
İspanya yine şampiyon
Son Haberler
Vücuttaki İltihabı Kerpeten Gibi Söküp Atıyor Sağlık
Vücuttaki İltihabı Kerpeten Gibi Söküp Atıyor
Mourinho kararını verdi Spor
Mourinho kararını verdi
Bahçelerin vazgeçilmezi olan salıncakları seçerken dikkat! Hem güvenlik hem konfor nasıl sağlanır? Yaşam
Bahçelerin vazgeçilmezi olan salıncakları seçerken dikkat! Hem güvenlik hem konfor nasıl sağlanır?
Muğla'da 30 koyun telef oldu Gündem
Muğla'da 30 koyun telef oldu
Antalya’da restoran yangını Gündem
Antalya’da restoran yangını
Tanju Çolak 60 yaşında aynı sevinci yaşadı Spor
Tanju Çolak 60 yaşında aynı sevinci yaşadı
Tahtadan uçak ev yaptı rekor fiyat teklif ettiler. Kanatları açılıp kapanıyor Gündem
Tahtadan uçak ev yaptı rekor fiyat teklif ettiler. Kanatları açılıp kapanıyor