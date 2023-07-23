Bugün Hatay’ın kurtuluşu ama şu ana kadar kimse hatırlamadı. Yazık gerçekten

Editör: Murat Öztürk

Bu senenin başında yaşadığı depremle birlikte büyük acılar çeken Hatay için 23 Temmuz günü tarihi açıdan büyük önem arz ediyor. 23 Temmuz Hatay’ın düşman işgalinden kurtulduğu tarih olarak kabul görüyor. Ancak bu önemli günde Hatay sahipsiz bırakılırken, böylesi önemli bir günde siyasilerin Hatay için paylaşım yapmaması dikkatleri çekti.

LİDERLER HATIRLAMADI

Hatay ve Türkiye için çok büyük önem arz eden, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘şahsi meselem’ dediği bir konu için siyasilerin paylaşım yapmaması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesaplarından Hatay’a dair herhangi bir paylaşım yapmadılar.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce gibi liderlerin de mesaj yayınlamadıkları görüldü.

BİR TEK ÜMİT ÖZDAĞ HATIRLADI

Siyasi parti liderleri Hatay’ın kurtuluşuyla ilgili paylaşım yapmazken, günün tek paylaşımı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabından ‘‘23 Temmuz 1939’da Hatay Anavatana katıldı. Hatay’a yönelik her türlü tuzak ve saldırıya karşı Türk Milleti omuz omuza direnecektir’’ ifadelerini kullandı.

HATAY'IN KURTULUŞU

Hatay, I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında bitiren Mondros Antlaşmasından sonra Kasım 1918’de Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Uzun mücadele ve uğraşlar sonucunda 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti kurulmuş, 29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi son toplantısını yaparak kendini feshetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almıştır. 23 Temmuz 1939’da da son Fransız askeri Antakya’yı terk ederek Hatay’ın (Antakya) kurtuluşu gerçekleşmiştir.