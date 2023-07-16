Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı

EDİTÖR:MURAT ÖZTÜRK

Ümit Özdağ’ın paylaştığı tweett’de Estetik plastik cerrahi olduğunu iddia eden bir doktor, Sultangazi Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde çalışmaya başladığını, A……. İsimli bir firmanın yurt dışından getirdiği hastaları bu tıp merkezinde ameliyat etmek için sözleşme imzaladığını, fakat kendisinden habersiz hastanenin yasadışı hasta yatırıp ameliyat edip, ameliyat sonrası ise kendi isminin kullanıldığını iddia etti. Hastane yönetiminden hastaları kimin ameliyat ettiğini soran doktor yanıt alamayınca güvenlik kemaralarını istediğini ama çeşitli bahanelerle alamadığını ifade etti. Daha sonra hastayı suriye uyruklu bir temizlikçinin ameliyat ettiğini öğrendiğini söyledi. Hastaneden şikayetçi olduğunu belirten doktor, hastane tarafından ölüm tehtidleri aldığını ve yetkililerden yardım istediğini tweette belirtti.

İddia sahibi doktorun açıklaması şu şekilde:

“Bu bir suç duyurusudur. Cumhuriyet savcılarını ve Sağlık Bakanını göreve çağırıyorum. “Ben doktor X. Estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Can güvenliğim olmadığı için ismimi yazamıyorum. 31.05.2022 tarihinde Sultangazi Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde çalışmaya başladım.A….. isimli bir firmanın yurt dışından getirdiği hastaları bu tıp merkezinde ameliyat etmek için sözleşme imzaladım. Burada cerrahi tıp merkezinde yapılabilecek estetik ameliyatları yapıyordum. Zaman içinde benim ameliyat etmediğim hastaların da bu tıp merkezinde yatmakta olduğunu gördüm. Ben saat 17.00 de mesaimi bitirip gidiyordum. Oysaki burada birileri ameliyat yapıyordu ve sabah geldiğimde yatan hastalar olduğunu görüyordum. Bu hastaları kim ameliyat ediyor diye sorduğumda bana dış doktor ameliyat ediyor deniyordu. Oysa ki hasta dosyalarına baktığımda evrakların adıma düzenlendiğini görüyordum. Bu yasa dışı durumu Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar ettim. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu tıp merkezi içinde Apeks adlı taşeron şirketin faaliyet göstermesinin yasalara aykırı olduğunu ifade ettiler. Kendilerinin ancak para cezası kesebildiklerini, bunun da çok caydırıcı olmadığını söylediler. Benim adıma kim ameliyat yapıyor diye sorduğumda kendilerinin kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını beyan ettiler. Tıp merkezinin baskın şeklinde denetlenmesi sonrası işveren bana mobbing uygulamaya ve tehdit etmeye başladı. Poliklinik defterlerimi benden alındı. Ameliyat defterini görmem engellendi. Son olarak da bana noter ihbarı yapılmadan işten atıldığımı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden öğrendim. Bana bir gün tıp merkezine yakın bir hastaneden telefon geldi. BuradaN. M. adlı Norveç'li bir hastanın yoğun bakım şartlarında yatırıldığı, kan nakillerinin yapıldığı ve durumunun ciddi olduğu söylendi. Ben hastane yetkilisine bu hastayı benim ameliyat etmedigimi söyledim. Hastaya aynı anda kan değerleri çok düşük olmasına rağmen bu tıp merkezinde 6-7 estetik ameliyat tek seansta yapılmış. Ve hasta ameliyat sonrası fenalaşmış. Ambulans ile sevk edilmiş. Bu hastanın da bu tıp merkezinde temizlik görevlisi olarak istihdam edilen Türk ismi almış bir Suriyeli tarafından ameliyat edildiğini, evrakların ise adıma tanzim edildiğini öğrendim. Bu hasta ölse idi ameliyat eden ben olmadığım halde hapse ben girecektim. Adıma sahte evrak tanzim edilmiş, tıp merkezi adıma hazırlattığı kaşeyi kullanmış ve imzalarım taklit edilmiş. Bu olay sadece yurt dışından getirilen hastaların kim olduğu belli olmayan kişilere ameliyat ettirilmesi olayı değildir. Bir kişiye hele ki anemisi / kansızlığı olan bir kişiye sırf para için aynı anda tek seansta 6-7 estetik işlemin yapılması tıbbi literatüre aykırıdır. Hukuk uzmanlarının tabiri ile insan sağlığı ile oynamak hatta cinayete teşebbüstür. Ben 1 yıldır bu hususta resmi makamlara başvuruda bulunuyorum. Bu tıp merkezi veA…. firmasi yetkilileri tarafından şikayetimi geri çekmem yoksa öldürüleceğim şeklinde tehditler alıyorum.”

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TWEETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ümit Özdağ’ın kişisel hesabından atılan bu tweet kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşıma binlerce yorum geldi. Olayın akıbeti ise merak konusu.