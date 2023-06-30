Ümit Özdağ'dan Suriyeli seviciliğinde sınır tanımayan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler

Alçı, "Suriyeli kardeşlerimiz ile büyük bir Türkiye'yiz. Burada hepsini zorla, otobüslere dolduracağız göndereceğiz gibi söylemler asla kabul edilemez. Toplumda da bunun geniş bir karşılık bulduğu kanaatinde değilim. Bugün kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayanların tamamı böyle düşünüyor demek çok yanlış. Bu Ümit Özdağ'ın batıdan ithal milliyetçiliğinin hiçbir zaman karşılığı olmadı. Etnik temelli yabancı düşmanı göçmen karşıtı bir damar, çok güçlü bir damar değildi çok şükür" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Alçı'nın bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Özdağ, "Bak sen konuşana….Nagehan Alçı Suriyelilere “korkmayın, Ümit Özdağ’ı Türk halkı desteklemiyor” diyor. Ülkesinin demografik işgalini destekliyor. Boğaz’da FETÖ parası ile yalıda oturup Türkiye’yi peşkeş çekmek diye buna denir." diye yazdı.