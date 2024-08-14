Bugün kimin maçı var? 14 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 14 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Arda Güler Süper Kupa'da sahneye çıkıyor. İşte günün programı

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımların maçı var?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Arda Güler'in maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

14 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI

13:30 Bulgaristan – Slovenya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

13:30 İspanya – İtalya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

16:00 Letonya – Fransa FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

16:00 Almanya – Hırvatistan FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

18:30 Türkiye – Yunanistan FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

18:30 Litvanya – Polonya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

19:15 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final S Sport Plus

22:00 Real Madrid – Atalanta UEFA Süper Kupa TRT 1

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