Bugün kimin maçı var? 14 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Arda Güler'in maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

14 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI

13:30 Bulgaristan – Slovenya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

13:30 İspanya – İtalya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

16:00 Letonya – Fransa FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

16:00 Almanya – Hırvatistan FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

18:30 Türkiye – Yunanistan FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final FIBA TV

18:30 Litvanya – Polonya FIBA U16 Avrupa Şampiyonası 9'unculuk FIBA TV

19:15 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Süper Kupası Yarı Final S Sport Plus

22:00 Real Madrid – Atalanta UEFA Süper Kupa TRT 1