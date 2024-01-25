Buket Aydın'dan iğrenç sözler! Şahan Gökbakar’ın eşi ile Özgür Demirtaş’a söyledikleri mide bulandırdı

Eski haber spikeri Buket Aydın, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın, bu kez de YouTube'ta kendisine 'Buket Aydın TV' adlı kanalda söylediği sözlerle gündem oldu.

"Kadın-erkek ilişkileriyle" ilgili konuşan Aydın, “Ben hesap ödemem. Beni yemeğe çıkaran bir zahmet hesabı ödeyecek. Bir yemek ısmarlayamıyorsan benimle yemeğe çıkmayacaksın” yorumunu yaptı. Aydın'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepkiler aldı.

GÖKBAKAR Tİ'YE ALDI, DEMİRTAŞ KREDİ KARTI GÖRSELİ PAYLAŞTI

Aydın'ın bu paylaşımını, ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çektiği videoyla ti’ye alırken, ekonomist Özgür Demirtaş da Buket Aydın’a sosyal medya üzerinden göndermede bulundu. Demirtaş, paylaşımında ‘kredi kartı başvurusunun’ yer aldığı bir görsel kullandı.

Buket Aydın, her iki isme de sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle cevap verdi.

Aydın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Dünden beri dolaşımda olan videomla ilgilidir. İlişki koçu sevgili Adil Yıldırım ile YouTube kanalımda yaptığımız söyleşinin bir bölümü kesilmiş. Sohbet ettiğimiz konu kadınların artık kendi değerini bilmemesi ile ilgili bir bölümdü. Orada söylediğim hesabı erkek öder benim görüşümdür. Kimseyi ilgilendiren bir durum değildir. Ancak burada bile görüyorum konuyu hemen muhalif kesim alıp önce Buket Aydın tepki çekti diye servis ediyor. Oysa burada tepki çekecek bir durum yok. Sonra bildiğimiz troller hemen saldırıya geçiyor.

“GÖZLÜKLÜ TİPİTİP TERBİYESİZ”

Karısı bir holding yöneticisi olan sürekli ABD'de şu kadar maaş alıyordum diye zırvalayan gözlüklü tipitip bir terbiyesiz var. Eskiden maymunlara fındık fıstık atılırdı buna burada üye oluyorsun ekonomi konuştuğunu zannediyor tamamıyla zırva… Medya maymunu değil twitter maymunu bir çapsız.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN KARISINI HEDEF ALDI

Bir de eski bir komedyen bozması var. Video çekmiş sanırım. Beni engellemiş göremiyorum o yüzden. Ama eminim diğer videoları gibi bu da komik değildir. Geçmişte evinin balkonunda oyuncularla sevişen evlendiği gibi ilk işi karısına işi bıraktırmak olan ki ‘iç çamaşırı koleksiyonu yapıyordu’ son dönemde muhalefete yalakalıktan başka bir işi olmayan enine boyuna geniş kişiyi anlamışsınızdır. Allah size akıl fikir versin kadın düşmanı reziller!"