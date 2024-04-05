Özgür Demirtaş'tan ‘İmamoğlu kiim’ diyerek aşağılayan Buket Aydın'a ‘Altı üstü kıytırık spikersin’ yanıtı

31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler seçiminde, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından, Buket Aydın’ın Ekrem İmamoğlu’na yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde, “Selçuk Bey’in İstanbul Büyükşehir Başkanlığı adaylığı için konuşması hükümete zarar verir. Sen Ekrem İmamoğlu’nu bu kadar mı yüceltiyorsun? Bu kadar mı önemli ve değerli bir kişi?” ifadelerini kullanan Aydın, sözlerinin devamında “Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani bir belediye başkanı.” sözleriyle İmamoğlu’nu aşağılamaya çalıştı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Buket Aydın’ın ifadeleri tepki çekerken, ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Buket Aydın’a zehir zemberek bir yanıt verdi.

Aydın’a, “Altı üstü kıytırık bir spikersin” diyen Demirtaş, “Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın.” İfadelerini kaydetti.

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasında, geçmiş zamanlarda da, 'hesabı erkek ödemeli' konusu üzerinden bir tartışma yaşanmış ve söz konusu tartışmaya Şahan Gökbakar da dahil olmuştu.

Buket Aydın’ın İmamoğlu’na yönelik küçümseyici söylemleri, birçok sosyal medya kullanıcısının Aydın’ı ti’ye almasına yol açtı ve ortaya mizahi görüntülerin de çıkmasına sebep oldu.