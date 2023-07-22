Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Buket Aydın’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu ve geçtiğimiz ay sadece 35.6 bin kişinin ziyaret ettiği “Haberet.com” adlı internet haber sitesine kamu bankası olan Halkbank, reklam verdi.

Çok okunan muhalif sitelere ilan vermeyen Halkbank’ın Haberet.com’un hem manşetlerinde hem manşet altında iki ilan vermesi dikkat çekti.

Kuruluşunun üzerinden sadece 6 ay geçen Haberet, 3.Uluslararası Zirve Ödülleri’nde en iyi haber portalı seçilmişti.

Sosyal medya hesaplarında da oldukça az sayıda beğeni ve etkileşim alan sitede haberin iktidara yakın bir şekilde gerçekleştirildiği görülmekte.