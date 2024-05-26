Bulaşık makinesinin fiyat etiketlerini değiştirerek eşini kandırdı

Bulaşık makinesi almak için eşiyle birlikte mağazaya giden bir adam, yaptığı şakayla sosyal medyada gündem oldu. Mağazada iki farklı bulaşık makinesi bulunan adam, fiyat etiketlerini değiştirerek eşinin tepkisini ölçmeye karar verdi. 20 bin TL ve 27 bin 600 TL olan iki ürünün fiyat etiketlerini değiştiren adam, eşini yanına çağırarak hangisini beğendiğini sordu.

Eşi, fiyatları karşılaştırdıktan sonra pahalı sandığı ürünü seçti. Ancak daha sonra fiyatların yanlış olduğunu ve daha ucuz olan ürünü seçtiğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu eğlenceli anlar, çift tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.