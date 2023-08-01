Bülent Ersoy veliahtı ilan etmişti. Ünlü sanatçıdan kötü haber geldi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Gökhan Sezen kısmı felç geçirdi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sezen "Tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir" dedi.

Bülent Ersoy veliahtı ilan etmişti. Ünlü sanatçıdan kötü haber geldi

Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdiğini açıkladı. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Sezen, sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı.

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GÖRME MERKEZİNE PIHTI ATTI

Bülent Ersoy'un veliahtı olarak gördüğü ses sanatçısı Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Aniden rahatsızlanan Sezen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi.

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"GÖRME YETİMDEKİ PROBLEM DEVAM EDİYOR"

Sezen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ünlü sanatçı şunları söyledi: 29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım.

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