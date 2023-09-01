Yeşil Marslılar filminden çıkmış gibi yeşil elbise giyen Bülent Ersoy dile düştü. Dikkat bir cisim yaklaşıyor

“Diva” lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Alaçatı’da konser için sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy, yeni imajıyla dikkat çekti.

Yeşil Marslılar filminden çıkmış gibi yeşil elbise giyen Bülent Ersoy dile düştü. Dikkat bir cisim yaklaşıyor

“Diva” lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Alaçatı’da konser verdi. Ersoy’un saçları da dahil baştan ayağa yeşil tarzı dikkat çekti.

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71 yaşındaki ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, uzun yıllardır Türkiye’nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. 1970 yılından bu yana sahnelere çıkan ve güçlü sesiyle seslendirdiği parçalarla yıllarca başarısından söz ettiren Bülent Ersoy, öte yandan sahnesi ve şovları için cömert tarafıyla da sık sık gündeme geliyor. Alışverişlerde harcadığı paralarla adından söz ettiren ve kendine has bir tarzı olan Bülent Ersoy, bu kez de baştan ayağa yeşil tarzıyla gündeme geldi.

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“Diva” lakabıyla da bilinen 71 yaşındaki ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, diğer birçok şarkıcı gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sahneye çıktı. Çeşme’de Alaçatı Şerefe’de sahneye çıkan Bülent Ersoy, bu kez de saçları da dahil olmak üzere baştan sonra yeşil tarzıyla sahne aldı. Ünlü şarkıcının performansı uzun süre seyircilerden alkış alırken, yeni tarzı ve yeşil saçları sosyal medyanın gündemine oturdu. SnobMagazin’in haberine göre sahnesine yatırım yapma konusunda eşsiz bir cömertliği olan Ersoy, kendisini dinlemeye gelenlere de inanılmaz güzel dakikalar yaşattı.

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ÖZEL KUMAŞI PARİS’TEN GETİRTİLDİ

Bülent Ersoy’un konser vereceği mekanın rezervasyonlarının günler öncesinden dolduğu, konsere karşı yoğun bir ilginin oluştuğu belirtildi. Bülent Ersoy, moda eleştirmenlerinden tam not aldığı gecede sahnesini baştan sona yeşile bürüdü. Ünlü şarkıcı yeşil saçları, yeşil makyajı ve yeşil kıyafetiyle yine benzersiz tarzını ortaya koydu. Tolga Çam tarafından yapılan yeşil tasarım sahne kostümü kumaşının da dünyaca ünlü Emanuel Ungaro markasına ait olduğu ve Paris’ten özel olarak getirtildiği ifade edildi.

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