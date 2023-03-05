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Rizespor'da yenilginin nedeni belli oldu

TFF 1. Ligde deplasmanda Samsunspor'a 2-0 yenilen Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz mağlubiyetin nedenini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:04
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Bülent Korkmaz: Hakem iyi niyetli değildi

Rizespor'da yenilginin nedeni belli oldu
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Samsunspor'u galibiyetinde ötürü tebrik etti.

Maçın hakemini yönetiminden dolayı eleştiren Korkmaz, "Maçın orta hakemi iyi bir yönetim sergilemedi diye düşünüyorum. Maalesef, penaltı pozisyonunda tam beş dakika penaltıyı inceledi. Sonunda buldu. Yediğimiz ilk golde Azubuike'ye yapılan yüzde yüz bir faul vardı. İncelemeden maalesef golü verdi. Ben hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Açık ve net söylemek gerekirse bu mağlubiyetin bir mazereti yok. Özellikle ön tarafın top tutmasını çok istiyordum. Çünkü nihayetinde hücuma çıkmamız için bu gerekli, ama oralarda çok top kaybımız oldu. İyi oynadığımızı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

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