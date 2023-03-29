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Bülent Korkmaz kötü haberi verdi: Sezonu kapatabilir

Manisa FK galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz, sakat oyuncular hakkında konuştu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:12
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Bülent Korkmaz'dan flaş açıklamalar

Bülent Korkmaz kötü haberi verdi: Sezonu kapatabilir
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"
Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuları tebrik ederek, "Bu saha ve havada iyi mücadele ettiller. 72 saat geçmeden ikinci maçta çok diriydiler. Eyüpspor maçında ve bu maçta oynayan oyuncularım iyi mücadele etti. Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak etitğimiz bir galibiyetti." diye konuştu.

"SEZONU KAPATABİLİR"
Yedikleri iki golun talihsizlik olduğunun altını çizen Korkmaz, şöyle devam etti: "Kalemize atılanlar şut bile değil ama gol oldu. Söylenecek bir şey yok. Kalecimiz Abdullah Yiğiter için sıkıntılı bir durum var. Sezonu kapatabilir. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Doktorlardan alacağımız rapora göre genç kalecimiz Emre Ezen hafta sonu oynayabilir. Abdullah'ın ayağında kırık var. İnşallah kısa sürede eski sağlığına döner. Çok iyi çalışıyor ve oynuyordu. Çok üzgünüz."

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