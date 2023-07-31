Bulgar levası 15 lira oldu. Milliyetçilik bunun neresinde

Türk Lirası, komşu ülkelerin para birimlerinin karşısında da değer kaybetmeye devam ediyor. 1 Bulgar levası 15,20 TL oldu.

Bulgar levası 15 lira oldu. Milliyetçilik bunun neresinde

Türk parasının değer kaybı sadece Dolar ve Euro’da değil komşu ülkelerin para biriminde de kendisini gösteriyor.

Bulgar Levası karşısındaki değer kaybı Türkiye'yi adeta Bulgar vatandaşların alışveriş merkezi haline getirdi.

Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor.

BULGARLAR ARTIK HER İHTİYACINI TÜRKİYE’DEN ALIYOR

Doların ve enflasyonun bu kadar yükselmesi nedeniyle, Bulgar Levası da Türk parasına nazaran değer kazanmaya devam ediyor. 1 Bulgar levası 15 lirayı geçti. Bulgar vatandaşları giyim, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamaya devam ediyor. Edirne’nin yerli halkı duruma tepki gösterse de Edirne esnafı genel olarak durumdan memnun görünüyor. Türkiye geneli ise yaşanan bu olaya, isyan etmeye devam ediyor.

TÜRK LİRASI DAHA NE KADAR DEĞER KAYBEDECEK?

Türk Lirası dünyadaki değerini kaybetmeye devam ediyor. Ekonomi dibe doğru gidiyor ve alım gücümüz düşüyor. 2018 yılındaki Bulgar Levası fiyatlarını günümüz ile karşılaştırdık işte çıkan sonuç:

2018’de 1 Bulgar Levası:2,31 TL iken

2023’de ise 1 Bulgar Levası:15,12 liraya kadar çıktı.

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