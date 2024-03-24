Misafirlerinizi davet ettiğiniz iftar sofralarınızı ziyafete çevirmek için nefis yemek tarifleri arıyorsanız, önerimiz kesinlikle mişoriz tarifi olacaktır. Damakları lezzetiyle esir alan bu yöresel lezzet, Arnavut pilavı tarifi şeklinde de internette yer alıyor. Arnavut mutfağının bu eşsiz yemeği mutlaka tüm sofralara girmeli…

Etli mişoriz tarifi aynı zamanda tavuk etiyle de yapılabiliyor. İsteyen isteğine göre bu yemeği pişirebiliyor. Arnavut pilavı tarifi de denen mişoriz nasıl yapılır? Detayları vermeye başlayalım.

MİŞORİZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Etli mişoriz tarifi için tavuk eti kullanmak isteyenlere, lezzeti damaklardan üç gün boyunca ayrılmayacak, her gün pişirmek isteyeceğiniz o lezzetli tarifin malzemeleri şu şekilde:

Ortalama 700 gram bütün tavuk

3 su bardağı pirinç

6 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

Ortalama 1,5 tatlı kaşığı tuz

TAVUK ETLİ MİŞORİZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Damak lezzetini bilenlerin sevdiği tavuk etli Arnavut pilavı tarifi için tüm malzemeleriniz hazırsa, hemen pişirmeye geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir düdüklü tencerenizi alıp tavuğu koyun ve üstüne çıkacak kadar su ekledikten sonra tavuk pişene kadar yaklaşık 30 dakika kadar düdüklüde pişirin.

Mişoriz tarifi için ikinci aşama olarak kuru soğanı küp küp doğrayın ve yapışmaz tabanlı bir tencerede tereyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Sonra salçayı ve toz kırmızı biberi ekleyin. Baharatlar da eklendikten sonra bir süre daha kavurmayı sürdürün.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekledikten sonra, yaklaşık 5 dakika daha kavrulmasını sağlayın.

Yuvarlak bir fırın tepsisinin içine önce kavurduğunuz karışımı, ardından 6 su bardağı haşlamış olduğunuz tavuğun suyunu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyun. Yaklaşık 10 dakika içinde suyunu çekmeye başlayınca fırından alarak üstüne elinizle çok iri parçalar halinde didiklediğiniz tavuk parçalarını koyun ve tekrar fırına verin. Bu sırada fırının ısı ayarını 200 dereceye yükseltin. Tavuk parçalarının üstü kızarana kadar 20 dakika daha bu şekilde pişirin.

Fırından almadan önce eğer tavuklar kızarmış ve pilav suyunu tamamen çekmişse, sıcak tavuk suyundan bir kepçe daha ilave ederek üstlerine gezdirebilir ve ardından fırından alabilirsiniz. Mişoriz tarifi yani Arnavut pilavu tarifi böylece kolaylıkla uygulanmış oluyor. Herkese afiyet olsun.