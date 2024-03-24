Mis gibi ve kolay cocostar pasta tarifi ‘Borcamda veya borcamsız tarif

Standart ev pastası tariflerinden sıkıldıysanız, cocostar pasta yapımı nasıl olmalı bilmelisiniz. Çünkü cocostar pasta tarifi, leziz tadıyla bildiğiniz tüm pastaları unutturacak… Peki, cocostar pasta yapılışı nasıl olur?

Çoluk çocuk herkesin çay ya da kahve yanına tercih edeceği cocostar pasta tarifi, kolay bir şekilde yapılabiliyor. Sadece malzemelerini bilmek yeterli oluyor. Kolay cocostar pasta tarifi için detaylar…

COCOSTAR PASTA YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Kolay cocostar pasta tarifi yaparak çay keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Bunun için malzemeler şöyle:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)

Kekin üzerini ıslatmak için:

1 çay bardağı süt

Kreması için:

2 paket kremşanti

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı Hindistan cevizi

Üst ganaj için:

200 gram sıvı krema

80 gram 2 paket sütlü veya bitter çikolata

Üç aşamalı uygulanan cocostar pasta tarifi zor gibi görünse de aslında çok kolay. Sadece aşamaları doğru şekilde takip etmek yetiyor. O halde kolay cocostar pasta yapılışı için tarifine geçelim.

COCOSTAR PASTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bu enfes tatlıyı yapmak için öncelikle kekinden başlamalısınız. Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip tekrar iyice çırptıktan sonra kelepçeli kek kalıbının altına yağlı kağıt koyarak kek harcını içerisine dökün.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırının içerisinde keki 20-25 dakika pişirin.

Keki piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Oda sıcaklığına gelen keki kalıbından çıkarın, pişirme kağıdını alıp tekrar kelepçeli kağıda yerleştirin. Kek üzerinde kürdanla delikler açtıktan sonra soğuduğunda üzerine sütü dökün ve çekmesi için buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

O sırada kremayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kremşantiyi sütle koyulaşana kadar çırpın.

Üzerine pudra şekeri ve Hindistancevizini ekleyip iyice karıştırın. Koyu bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız bu kremadan 2 kaşık kenara ayırdıktan sonra kalanı tüm kekin üzerine eşit şekilde sürün.

Buzdolabında bir 10 dakika daha beklettikten sonra ganajı hazırlayın. Ganaj için sıvı kremayı ocakta ısıtıni kaynamadan kapatın ve çikolataları içine atarak karıştırarak eritin.

Hazırladığınız ganajı kekin üzerine döküp buzdolabında 1 saat bekletin. Eğer daha fazla vaktiniz varsa en az 3-4 saat ya da 1 gece önceden dolapta dinlendirin.

Servis yapmak istediğinizde pastayı kelepçeli kalıptan yavaşça çıkarın, üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Öte yandan kelepçeli kalıp yerine borcam da kullanabilirsiniz.

Dipnot olarak üzerini süslemek için ayırdığınız iki kaşık kremşantiye biraz daha Hindistancevizi ilave ederek küçük toplar haline getirip süs olarak kullanın. Ardından dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun.