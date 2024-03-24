Mis gibi ve kolay cocostar pasta tarifi ‘Borcamda veya borcamsız tarif

Özlem Kıral
Mis gibi ve kolay cocostar pasta tarifi ‘Borcamda veya borcamsız tarif
Gün yapan kadınların aradığı farklı lezzet cocostar pasta tarifi olarak karşımıza çıkıyor. Çikolata ve Hindistancevizini buluşturan tarif damaklarınızda harika bir tat bırakacak…

Standart ev pastası tariflerinden sıkıldıysanız, cocostar pasta yapımı nasıl olmalı bilmelisiniz. Çünkü cocostar pasta tarifi, leziz tadıyla bildiğiniz tüm pastaları unutturacak… Peki, cocostar pasta yapılışı nasıl olur?

Çoluk çocuk herkesin çay ya da kahve yanına tercih edeceği cocostar pasta tarifi, kolay bir şekilde yapılabiliyor. Sadece malzemelerini bilmek yeterli oluyor. Kolay cocostar pasta tarifi için detaylar…

cocostar-pasta.jpg

COCOSTAR PASTA YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Kolay cocostar pasta tarifi yaparak çay keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Bunun için malzemeler şöyle:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)

cocostar.jpg

Kekin üzerini ıslatmak için:

  • 1 çay bardağı süt
  • Kreması için:
  • 2 paket kremşanti
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1,5 su bardağı Hindistan cevizi

Üst ganaj için:

  • 200 gram sıvı krema
  • 80 gram 2 paket sütlü veya bitter çikolata

Üç aşamalı uygulanan cocostar pasta tarifi zor gibi görünse de aslında çok kolay. Sadece aşamaları doğru şekilde takip etmek yetiyor. O halde kolay cocostar pasta yapılışı için tarifine geçelim.

COCOSTAR PASTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bu enfes tatlıyı yapmak için öncelikle kekinden başlamalısınız. Yumurta ve şekeri mikserle iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip tekrar iyice çırptıktan sonra kelepçeli kek kalıbının altına yağlı kağıt koyarak kek harcını içerisine dökün.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırının içerisinde keki 20-25 dakika pişirin.

Keki piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Oda sıcaklığına gelen keki kalıbından çıkarın, pişirme kağıdını alıp tekrar kelepçeli kağıda yerleştirin. Kek üzerinde kürdanla delikler açtıktan sonra soğuduğunda üzerine sütü dökün ve çekmesi için buzdolabında 10 dakika dinlendirin.

O sırada kremayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kremşantiyi sütle koyulaşana kadar çırpın.

Üzerine pudra şekeri ve Hindistancevizini ekleyip iyice karıştırın. Koyu bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız bu kremadan 2 kaşık kenara ayırdıktan sonra kalanı tüm kekin üzerine eşit şekilde sürün.

Buzdolabında bir 10 dakika daha beklettikten sonra ganajı hazırlayın. Ganaj için sıvı kremayı ocakta ısıtıni kaynamadan kapatın ve çikolataları içine atarak karıştırarak eritin.

Hazırladığınız ganajı kekin üzerine döküp buzdolabında 1 saat bekletin. Eğer daha fazla vaktiniz varsa en az 3-4 saat ya da 1 gece önceden dolapta dinlendirin.

Servis yapmak istediğinizde pastayı kelepçeli kalıptan yavaşça çıkarın, üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Öte yandan kelepçeli kalıp yerine borcam da kullanabilirsiniz.

cocostar3.jpg

Dipnot olarak üzerini süslemek için ayırdığınız iki kaşık kremşantiye biraz daha Hindistancevizi ilave ederek küçük toplar haline getirip süs olarak kullanın. Ardından dilimleyip servis edin.

coco.jpg

Afiyet olsun.

İlgili Haberler
Kalpleri fetheden yöresel lezzet: Mişoriz tarifi ‘Nefis bir yemek’
Kalpleri fetheden yöresel lezzet: Mişoriz tarifi ‘Nefis bir yemek’
Misafirlerinize kebapçı lezzetinde ev ziyafeti… Evde beyti kebap tarifi nasıl yapılır?
Misafirlerinize kebapçı lezzetinde ev ziyafeti… Evde beyti kebap tarifi nasıl yapılır?
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Misafirlere şipşak hazırlanacak yalancı baklava tarifi
Misafirlere şipşak hazırlanacak yalancı baklava tarifi
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi
Sadece 15 dakikada tabaklara giriyor. Sır gibi saklanan yöresel lezzet cennet çamuru tarifi
Sadece 15 dakikada tabaklara giriyor. Sır gibi saklanan yöresel lezzet cennet çamuru tarifi
Her yaştan insan dilim dilim yiyor. En pratik havuçlu kek tarifi nasıl yapılır
Her yaştan insan dilim dilim yiyor. En pratik havuçlu kek tarifi nasıl yapılır
Son Haberler
TIR'ın altında kaldı ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Yerel Haberler
TIR'ın altında kaldı ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Emeklilik sistemi ekonomistleri birbirine düşürdü. Özgür Demirtaş’a hakarete varan cevap Gündem
Emeklilik sistemi ekonomistleri birbirine düşürdü. Özgür Demirtaş’a hakarete varan cevap
Erzincan’da terör örgütü propagandası yapan firari yakalandı Gündem
Erzincan’da terör örgütü propagandası yapan firari yakalandı
İran'a gitmeyi kabul etmeyen Rıza Çalımbay'dan flaş sözler Spor
İran'a gitmeyi kabul etmeyen Rıza Çalımbay'dan flaş sözler
Son dakika.. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili AKP'ye katıldı Gündem
Son dakika.. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden milletvekili AKP'ye katıldı
Fatih Terim gitti Fenerbahçe kaybetti Spor
Fatih Terim gitti Fenerbahçe kaybetti