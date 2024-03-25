Ramazan ayında sofralara yakışacak muhteşem bir tarif sizi bekliyor. Bakliyat ve sebzenin uyumu olan bu çorba özellikle çocuklarınız için şifa kaynağı olacak. Sebzeli Bakliyat çorbası nasıl yapılır? Sebzeli bakliyat çorbası için gerekli malzemeler neler?

Sebzeli bakliyat çorbası için gerekli malzemeler…

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

Yarım çay bardağı pirinç

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 su bardağı erişte

5 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 defne yaprağı

Bir tutam tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Sebzeli bakliyat çorbası nasıl hazırlanır?

Kuru fasulyeyi, nohudu ve yeşil mercimeği bir tencere içinde haşlayın. Sebzeleri temizleyip küp şeklinde doğrayın. Tereyağını başka bir tencereye alıp eritin. Kıyılmış soğan ilave edip kavurun. Küp şeklinde doğranan patates ve havucu ve yıkadığınız pirinci ekleyip karıştırın. 2-3 dakika kavurduktan sonra küp şeklinde doğradığınız kabağı ilave edin. Üzerine 5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra defne yaprağını, tuzu, karabiberi, erişteyi ekleyin ve malzemeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Sonra haşlanan kuru fasulyeyi, nohudu ve yeşil mercimeği ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Üzerine pul biber serpin. Sıcak servis yapın.