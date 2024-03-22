Bulutistan’ın hedefi yurt dışı pazarı

Bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan, Turcorn adı verilen ve toplam değerlemesi 1 milyar doları aşan yerli girişimlerin sayısını artırmak amacıyla başlatılan Turcorn 100 Programı’na kabul edildi.

Bulutistan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ve 72 firmanın başvurduğu Turcorn 100 Programı’na kabul edilen ilk 15 aday arasında yer aldı.

YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİNDE

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil, Turcorn 100 Program açıklandıktan hemen sonra başvurduklarını ve başvuru sırasında şirketin, finansallarından, kurumsal olgunluğuna, organizasyon modelinden süreçlerine, ürününden hedef pazarlarına ve müşteri potansiyeline kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin unicorn girişimlerinden biri olma hedefine vurgu yapan Başlıgil, “Bu hedefe doğru hızlı ve başarılı adımlarla ilerleyen yerli bir teknoloji şirketiyiz. Turcorn 100 programına kabul edilmek, bu hedefimizin çok uzak olmadığını göstermiştir. Turcorn 100 programının sağladığı avantajlarla hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Turcorn 100 Programı’nı Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcorn’lar kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğine dikkat çeken Başlıgil, “Bu programın sağladıklarıyla yurt dışı pazarlarda daha etkin çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

PROGRAMDA 50 MİLYON TL FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk plaketini Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan aldı.

Turcorn 100 Programı girişimlerine verilecek kamu desteklerinde ar-ge ve inovasyondan pazarlama ve ticarileştirmeye kadar özel süreçler işletilecek. Ölçeklenme aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarına uygun girişim sermayesi yatırım imkanları Turcorn 100 Programı üyelerine özel olarak sağlanacak. KOSGEB eliyle yürütülecek Küresel Rekabetçilik Programı ile Turcorn adaylarına 50 milyon lira finansman desteği verilecek.