Bulutistan’ın hedefi yurt dışı pazarı

Kaynak: Haber Merkezi
Bulutistan’ın hedefi yurt dışı pazarı
Türkiye’nin yerli unicorn sayısını artırmayı amaçlayan Turcorn 100 Programı’na kabul edilen Bulutistan’ın CEO’su Begim Başlıgil, programın sağladığı desteklerle yurt dışı pazarlarda büyüme hızını artıracaklarını söyledi.

Bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan, Turcorn adı verilen ve toplam değerlemesi 1 milyar doları aşan yerli girişimlerin sayısını artırmak amacıyla başlatılan Turcorn 100 Programı’na kabul edildi.

Bulutistan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan ve 72 firmanın başvurduğu Turcorn 100 Programı’na kabul edilen ilk 15 aday arasında yer aldı.

bulutistan-turkiye-genel-muduru-sagda-plaketini-sanayi-ve-teknoloji-bakani-mehmet-fatih-kacirdan-aldi.jpeg

YURT DIŞI PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİNDE

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil, Turcorn 100 Program açıklandıktan hemen sonra başvurduklarını ve başvuru sırasında şirketin, finansallarından, kurumsal olgunluğuna, organizasyon modelinden süreçlerine, ürününden hedef pazarlarına ve müşteri potansiyeline kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin unicorn girişimlerinden biri olma hedefine vurgu yapan Başlıgil, “Bu hedefe doğru hızlı ve başarılı adımlarla ilerleyen yerli bir teknoloji şirketiyiz. Turcorn 100 programına kabul edilmek, bu hedefimizin çok uzak olmadığını göstermiştir. Turcorn 100 programının sağladığı avantajlarla hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Turcorn 100 Programı’nı Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcorn’lar kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğine dikkat çeken Başlıgil, “Bu programın sağladıklarıyla yurt dışı pazarlarda daha etkin çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

PROGRAMDA 50 MİLYON TL FİNANSMAN DESTEĞİ VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk plaketini Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan aldı.

Turcorn 100 Programı girişimlerine verilecek kamu desteklerinde ar-ge ve inovasyondan pazarlama ve ticarileştirmeye kadar özel süreçler işletilecek. Ölçeklenme aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarına uygun girişim sermayesi yatırım imkanları Turcorn 100 Programı üyelerine özel olarak sağlanacak. KOSGEB eliyle yürütülecek Küresel Rekabetçilik Programı ile Turcorn adaylarına 50 milyon lira finansman desteği verilecek.

bulutistan-ceosu-begim-basligil.jpg

İlgili Haberler
Çelik ihracatçılarından Baltık ülkeleri hamlesi
Çelik ihracatçılarından Baltık ülkeleri hamlesi
Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı
Son Haberler
1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı Ekonomi
1 milyon liranın aylık getirisi uçtu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 banka faiz vermeyi yüzde 55'e çıkartı
Otomotiv devi iflasın eşiğinde. TOGG'un rakibiydi Gündem
Otomotiv devi iflasın eşiğinde. TOGG'un rakibiydi
Elazığ’da sağanak yağış hayatı felç etti Yerel Haberler
Elazığ’da sağanak yağış hayatı felç etti
Cem küçük İsrail ile ticareti savunurken canlı yayında ne hallere düştü? Allah kimseyi 'İktidarı savunacağım' diyerek bu duruma düşürmesin Gündem
Cem küçük İsrail ile ticareti savunurken canlı yayında ne hallere düştü? Allah kimseyi 'İktidarı savunacağım' diyerek bu duruma düşürmesin
Kademeli emeklilikte net tarih ortaya çıktı. 2000 sonrası sigortalılar dikkat Ekonomi
Kademeli emeklilikte net tarih ortaya çıktı. 2000 sonrası sigortalılar dikkat
578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor. Volkswagen gemileri yaktı Otomotiv
578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor. Volkswagen gemileri yaktı
İYİ Parti'den istifa edip CHP adayına destek açıkladı. İstanbul'da kritik gelişme Gündem
İYİ Parti'den istifa edip CHP adayına destek açıkladı. İstanbul'da kritik gelişme