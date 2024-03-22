Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı

Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal güvenlik kurumu prim eksiği olanlara erken emeklilik imkanı sunacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 1

Elde edilen bilgilere göre, SGK, prim eksiği olanlar için erken emeklilik için çalıştığı öne sürüldü.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 2

SGK’nın çalıştığı düzenleme ise eksik primi olanlar emekli olabilecek.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 3

Son olarak EYT yasası ile 5 milyondan fazla kişi emekli oldu. Dolayısıyla prim eksiği olan vatandaşlar EYT'den yararlanamadı.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 4

Artık SGK’nın yapacağı yeni düzenleme ise erken emekli olunabilecek.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 5

Detayların ise TBMM’de görüşüleceği ileri sürüldü.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 6

Ancak kimlerin emekli olabileceği ve ne zaman bu düzenlemenin geleceği ise henüz belli değil.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 7

Kimlerin erken emekli olabileceği ve ne zaman çıkacağı belli değil.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 8

ÖZEL DURUMLAR VE AVANTAJLARI

Annelik gibi özel durumlar erken emekliliği sağlar.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 9

Ayrıca çocuk başına prim günü borçlanması bulunuyor. İş kazası veya engel durumlarında da kişi emekli olabiliyor.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 10

EMEKLİLİK İÇİN NELER ÖNEMLİ?

Emeklilik için detaylı bilgiye sahip olmak gerekiyor.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 11

Sigorta başlangıç tarihi, prim günü sayısı ve sağlık durumu elbette ki kritik maddelerden biridir.

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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 12
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 13
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 14
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 15
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 16
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 17
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 18
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Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı 19
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