Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı

Elde edilen bilgilere göre, SGK, prim eksiği olanlar için erken emeklilik için çalıştığı öne sürüldü.
SGK’nın çalıştığı düzenleme ise eksik primi olanlar emekli olabilecek.
Son olarak EYT yasası ile 5 milyondan fazla kişi emekli oldu. Dolayısıyla prim eksiği olan vatandaşlar EYT'den yararlanamadı.
Artık SGK’nın yapacağı yeni düzenleme ise erken emekli olunabilecek.
Detayların ise TBMM’de görüşüleceği ileri sürüldü.
Ancak kimlerin emekli olabileceği ve ne zaman bu düzenlemenin geleceği ise henüz belli değil.
Kimlerin erken emekli olabileceği ve ne zaman çıkacağı belli değil.
ÖZEL DURUMLAR VE AVANTAJLARI
Annelik gibi özel durumlar erken emekliliği sağlar.
Ayrıca çocuk başına prim günü borçlanması bulunuyor. İş kazası veya engel durumlarında da kişi emekli olabiliyor.
EMEKLİLİK İÇİN NELER ÖNEMLİ?
Emeklilik için detaylı bilgiye sahip olmak gerekiyor.
Sigorta başlangıç tarihi, prim günü sayısı ve sağlık durumu elbette ki kritik maddelerden biridir.