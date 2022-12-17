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Cezası yüzde 122 oranında artırıldı. Buna aykırı hareket edenler yandı

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Buna aykırı hareket edenler yandı. Gümrük cezaları yüzde 122 oranında artırıldı.

Cezası yüzde 122 oranında artırıldı. Buna aykırı hareket edenler yandı
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 122,93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı.

523 TL’YE ÇIKTI

Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2023’den itibaren 523 lira olacak.

Diğer yandan, Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan tutarlarda da değişikliğe gidildi.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 lira, diğer işlemler için 113,67 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 lira, diğer işlemler için 178,66 lira olarak belirlendi.

Gümrük, dış ticaret bölge müdürlükleri ve Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2023’den itibaren yürürlüğe girecek.

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Yurttas
17.12.2022 13:11
Sevgili Yalçın Türk , birim olarak haklısın deniz, hava , kara, demiryolu yolcu salonu posta gümrüğü deki binlerce beyannamede toplanacak para korkunç ekleme yapayım dedim.Hazine yine açık yine açık.  
 
Kartal
17.12.2022 12:45
Cezalar 122.93 artıyorsa enflasyon nasıl yüzde 88 oluyor aklımızla oynamayın şapka düştü kel göründü yalancılara yol göründü  
 
Yalçın Türk
17.12.2022 12:36
gümrük için komik paralar.. bu cüzi cezaların hiçbir caydırıcılığı olmaz ki..  
 
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