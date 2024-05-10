Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki

Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürdüğünüzde, beklenmedik sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu doğal karışımın kıllar üzerindeki etkisi, pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir. İstenmeyen tüy ve kıllardan kurtulmak için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu karışım, cilt bakım rutininize yeni bir soluk getirebilir.



Karışımı cildinize uygulamak için öncelikle temiz bir cilde sahip olmanız önemlidir. Ardından karışımı istenilen bölgeye sürüp kurumasını bekleyebilirsiniz. Daha sonra hafifçe ovalayarak cildinizden çıkarabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak uyguladığınızda, istenmeyen tüy ve kılların azaldığını fark edebilirsiniz.

Sabah.com.tr'deki bilgiye göre; Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımı sonucu ortaya çıkan bu kür, düzenli uyguladığınızda istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra masaj yolu ile cildinize uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Bu kürü haftada 4 kez uygulanarak tüylenmede azalma gözlenebilir.

AŞIRI TÜYLENME NEDEN OLUR?

Aşırı tüylenme kandaki androjenlerin yani erkeklik hormonlarının artmasına bağlı olarak gerçekleşir. Hem erkek hem kadınlarda bulunan bir hormon olan androjenler, erkeklerde daha yüksek düzeylerde görülebilir. Androjenler; zayıf ve kısa olan tüylerin, uzun kıllara dönüşmesine neden olabilir. Bu hormon seviyesi yükseldiğinde ise; menopoz, genetik yapı, belirli ilaçların yan etkileri, polikistik over hastalığı gibi durumlarda aşırı tüylenme tetiklenebilir.