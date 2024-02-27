Bunak Biden bu sefer de Çin ile Rusya'yı karıştırdı

Yaptığı ilginç hareketler, gaflar ve birilerini karıştırmasıyla sürekli gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de ülkeleri karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde hakkında sağlık durumuyla ilgili rapora oldukça sinirlenen Biden, gaflarına da devam ediyor.

ÇİN İLE RUSYA'YI KARIŞTIDI

Biden, Ulusal Valiler Birliği’nin yıllık toplantısında konuşma sırasında Çin ile Rusya’yı karıştırdı. ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın kendisinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakınlaşmasını istediğini anlatan Biden, şunları dedi:

“Şi ile çok zaman geçirdim. Ben başkan yardımcısıyken, başkanım (Obama) bana Şi Cinping’i daha yakından tanımamı istediğini söyledi. Çünkü Rusya’nın başı olacağı aşikardı.”