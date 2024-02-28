Biden dondurma yerken Gazze'deki ateşkes için açıklama yaptı. Zıkkım ye be adam 30 bin masum öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Biden dondurma yerken Gazze'deki ateşkes için açıklama yaptı. Zıkkım ye be adam 30 bin masum öldü
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in ramazan ayı boyunca ‘ateşkes’ ilan edebileceğini elinde dondurma külahıyla duyurması tepkilere neden oldu.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde İsrail’in ateşkes ilan edip etmeyeceği merak konusu olurken, ABD Devlet Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ancak Biden’ın açıklamalarında daha çok verdiği görüntüler tartışıldı.

Elinde dondurma külahıyla gayrı ciddi bir görüntü çizen ve binlerce insanın katledildiği bir konu üzerine konuşurken dondurma yalayan Biden’ın bu görüntüleri tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar Biden’a çok sert ifadelerde bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını dondurmacıda yanıtlayan Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, dondurmasını yaladığı sırada cevap verdi. Biden, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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