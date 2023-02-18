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Augsburg üç puanı tek golle aldı

Bundesliga'da Augsburg, Hoffenheim'i 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:29
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Bundesliga'da Augsburg tek golle güldü

Augsburg üç puanı tek golle aldı
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Bundesliga'nın 21. haftasında Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Fredrik Jensen kaydetti. Mücadelede Milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken Augsburg'da ise Fenerbahçe'den kiralık olan Mergim Berisha ilk 11'de maça başladı ve uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Bu sonuçla Augsburg 24 puana yükselirken Hoffenheim ise 19 puanda kaldı.

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