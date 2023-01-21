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Bunları uygulayın cilt lekelerine elveda deyin. Cilt kremine yüzlerce lira vermenize gerek yok

Cilt lekeleri bazen büyük bir problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Eğer siz de güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız uygulamanız gereken yöntemler çok basit, sonucu ise mükemmel. Çeşitli cilt kremlerine de küçük bir servet vermeniz gerekmiyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:10
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Bunları uygulayın cilt lekelerine elveda deyin

Bunları uygulayın cilt lekelerine elveda deyin. Cilt kremine yüzlerce lira vermenize gerek yok
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Kızlarsoruyor.com’da yer alan habere göre, her problem gibi cilt lekesi problemleri de çözümsüz değil.  Doğru işlemleri yaparsan sonuç mükemmel oluyor. 

Öncelikle probleminin kaynağını bulmak gerekiyor. Cilt lekelerinin birden fazla nedeni olabilir. Hormonal sebepler, akneler ve güneş ışınları gibi durumlar lekelere neden olabiliyor. Bakım rutininde yapılan ufak değişiklikler cildinize iyi gelecek. 

C VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
1- Doğru içeriğe sahip ürünleri kullanarak ilk adımı atabiliriz.
Cildimize uygun ve doğru formüle sahip ürünler yaptığımız bakımdan tam fayda almamızı sağlayacak. Son zamanlardaki popüler ürünlerden biri olan C vitamini içeren serumlar, lekeleri azaltmak için en iyi yöntemlerden biri.

2- SPF’siz asla dediğimiz günlerin sayısı arttırmak
C vitamini bakımı yapmak kadar yeni oluşabilecek güneş kaynaklı lekelerin önüne geçmek için günlük olarak güneş kremi kullanmaya özen göstermeliyiz. Sadece yaz değil tüm mevsimlerde güneş kremimiz bizimle olmalı.  Renkli güneş kremlerini günlük makyajımıza daha çok dahil edebiliriz. 



SU İÇMEYİ SAKIN UNUTMAYIN
3- Koenzim Q10 ten içeren kremleri bakım rutinine dahil edin
Vücutta doğal olarak bulunan bir enzim olan Koenzim Q10 yaşa bağlı olarak azalır. Güçlü bir antioksidan olan ve yaşla vücutta azalan koenzimi desteklemek için koenzim Q10 içeren kremleri kullanabiliriz.

4- Suyun faydaları saymakla bitmez tabii. Cildimize de iyi geliyor.
Vücudun susuz kalmaması ve cildin ışıldaması için düzenli bir şekilde su içmeye özen göstermek gerekiyor. Bazen su içmek atlanıyor ama hem sağlığımız hem de cildimiz için çok faydalı. 



HER ZAMAN HAYAT KURTARIR: YEŞİL ÇAY
5- Yeşil çayın antioksidan özelliğinden faydalanalım.
Antioksidanlar, ciltteki lekelerin azalmasına destek oluyor. Leke oluşturan serbest radikalleri vücudumuzdan atmak için yeşil çaydan destek alabiliriz.  Haftada bir iki fincan yeşil çay bize iyi gelecek ve cildimizi ışıl ışıl yapacak 
 

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