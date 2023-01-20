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Cilt bakımında C vitamininin faydaları. 6 maddede sihirli dokonuş

Birçoğumuzun en büyük hayali hiç şüphesiz sağlıklı ve lekesiz bir cilt. Zamana meydan okuyan bir cilde sahip olmak ise hayal değil. Cilt bakımında C vitaminin önemi ise çok önemli İşte 6 maddede cilt bakımında C vitaminin önemi

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:39
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Cilt bakımında C vitamininin faydaları

Cilt bakımında C vitamininin faydaları. 6 maddede sihirli dokonuş
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Kızlarsoruyor.com’da yer alan habere göre C vitamini, ciltte büyük bir değişim yaratıyor. Cilt bakım rutininde yer alan yüz yıkama jeli, tonik ve serumda C vitaminini muhakkak kullanmalısınız.

CİLDE PARLAKLIK KAZANDIRIR, CİLDİN SIKILAŞMASINI VE YAŞLANMAYI ÖNLER,
Peki neden cilt bakım rutinimize C vitamini eklememiz gerekiyor? Bu sorunun yanıtını 6 maddede özetleyebiliriz:

1- Güneş ışınları ve sivilce gibi sorunlar sebebiyle yaşadığın leke problemlerini ortadan kaldırır, cilt tonunu dengeler ve cilde parlaklık kazandırır.

2- Cildin sıkılaşmasını sağlayarak ince çizgi ve kırışıklıkların önlenmesine katkıda bulunur, yaşlanma karşıtı etki gösterir.

3- C vitamini, cildin bariyerini geliştirdiği ve böylece cilt yüzeyinden su kaybını azalttığı için cildini nemli tutmada hayati bir rol oynar.

KAŞINTI VE KIZARIKLIĞI ÖNLER, ŞİŞLİKLERİ AZALTIR
4- Cildin doğal görünümünü sağlayan bileşenleri korur ve güneşin meydana getireceği kaşıntı ya da kızarıklığı önler.

5- Hem yorgunluk hem de stresle ortaya çıkabilen göz çevresindeki ton değişikliklerini ve şişlikleri azaltmaya katkı sağlar.

6- Cildin doğal ışıltısını kazanmasına ve pürüzsüz bir görünümüne kavuşmasına yardımcı olur.

C VİTAMİNİN DIŞINDA YAPMANIZ GEREKENLER
Kızlarsoruyor.com’da konuya ilişkin yorumlarda bulunan kullanıcıların görüşleri ise şöyle:

- “C vitamininin insan vücuduna katkısı çok fazladır. Ten rengini açma konusunda dolayısıyla cilt lekeleriyle mücadelede bir numaralı yardımcılarına biridir. Yine cildi gerer ve cildin kırışık yapısının kalıcı olmasının önüne geçer.”

- "Yanında yapmanız gerekenler var.
Mesela:
Düzenli uyu,
Günlük 2.5 litre su al,
Baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak dur,
Yürüyüş ya da spor yap."

- "Vitaminlerin cilt için özellikle C vitamini ciltte bulunan lekeler için çok faydalı olduğunu biliyoruz."

- "C vitamini başlı başına bir mucize zaten. Aman iç beslenmeyi de unutmayalım, o da çok önemli."

- "Kış mevsiminde C vitaminli meyvelerin olması da tesadüf değil."

- "C vitamini kullanırken güneş koruyucu da kullanmayı unutmamak lazım."

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