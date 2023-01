Cilt bakımında C vitamininin faydaları. 6 maddede sihirli dokonuş

Kızlarsoruyor.com’da yer alan habere göre C vitamini, ciltte büyük bir değişim yaratıyor. Cilt bakım rutininde yer alan yüz yıkama jeli, tonik ve serumda C vitaminini muhakkak kullanmalısınız.



CİLDE PARLAKLIK KAZANDIRIR, CİLDİN SIKILAŞMASINI VE YAŞLANMAYI ÖNLER,

Peki neden cilt bakım rutinimize C vitamini eklememiz gerekiyor? Bu sorunun yanıtını 6 maddede özetleyebiliriz:



1- Güneş ışınları ve sivilce gibi sorunlar sebebiyle yaşadığın leke problemlerini ortadan kaldırır, cilt tonunu dengeler ve cilde parlaklık kazandırır.



2- Cildin sıkılaşmasını sağlayarak ince çizgi ve kırışıklıkların önlenmesine katkıda bulunur, yaşlanma karşıtı etki gösterir.



3- C vitamini, cildin bariyerini geliştirdiği ve böylece cilt yüzeyinden su kaybını azalttığı için cildini nemli tutmada hayati bir rol oynar.



KAŞINTI VE KIZARIKLIĞI ÖNLER, ŞİŞLİKLERİ AZALTIR

4- Cildin doğal görünümünü sağlayan bileşenleri korur ve güneşin meydana getireceği kaşıntı ya da kızarıklığı önler.



5- Hem yorgunluk hem de stresle ortaya çıkabilen göz çevresindeki ton değişikliklerini ve şişlikleri azaltmaya katkı sağlar.



6- Cildin doğal ışıltısını kazanmasına ve pürüzsüz bir görünümüne kavuşmasına yardımcı olur.



C VİTAMİNİN DIŞINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Kızlarsoruyor.com’da konuya ilişkin yorumlarda bulunan kullanıcıların görüşleri ise şöyle:



- “C vitamininin insan vücuduna katkısı çok fazladır. Ten rengini açma konusunda dolayısıyla cilt lekeleriyle mücadelede bir numaralı yardımcılarına biridir. Yine cildi gerer ve cildin kırışık yapısının kalıcı olmasının önüne geçer.”



- "Yanında yapmanız gerekenler var.

Mesela:

Düzenli uyu,

Günlük 2.5 litre su al,

Baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak dur,

Yürüyüş ya da spor yap."



- "Vitaminlerin cilt için özellikle C vitamini ciltte bulunan lekeler için çok faydalı olduğunu biliyoruz."



- "C vitamini başlı başına bir mucize zaten. Aman iç beslenmeyi de unutmayalım, o da çok önemli."



- "Kış mevsiminde C vitaminli meyvelerin olması da tesadüf değil."



- "C vitamini kullanırken güneş koruyucu da kullanmayı unutmamak lazım."