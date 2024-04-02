Bunu kimse beklemiyordu. Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcuyla ilgili flaş karar

Kaynak: AA
Bunu kimse beklemiyordu. Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcuyla ilgili flaş karar
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncuyla ilgili kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, beklenmedik bir karar verdi.

Kurul, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

Kurulun cezayı indirmesi bekleniyordu.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

İlgili Haberler
Dursun Özbek Ali Koç'u savcılığa şikayet etti
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye U19 cevabı. 'Bizim sorunumuz değil' diyerek açıkladı
Son Haberler
Dursun Özbek Ali Koç'u savcılığa şikayet etti Spor
Dursun Özbek Ali Koç'u savcılığa şikayet etti
Ali Koç Galatasaraylı yöneticiyi yerin dibine soktu: Fenerbahçe seni de not etti Spor
Ali Koç Galatasaraylı yöneticiyi yerin dibine soktu: Fenerbahçe seni de not etti
Turistranot bey de kaybetti 2024 yerel seçimlerini! Gündem
Turistranot bey de kaybetti 2024 yerel seçimlerini!
Yeniden seçilen MHP’li başkandan rakiplerine hakaret: O parmaklarını bir yerlerine… Gündem
Yeniden seçilen MHP’li başkandan rakiplerine hakaret: O parmaklarını bir yerlerine…
Ne özlüyoruz Yazarlar
Ne özlüyoruz
Özel’e diyorum ki; Kırmızı Kart hazır olsun. Yazarlar
Özel’e diyorum ki; Kırmızı Kart hazır olsun.
Özü başına kaldı netekim Yazarlar
Özü başına kaldı netekim