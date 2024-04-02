Bunu kimse beklemiyordu. Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcuyla ilgili flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, beklenmedik bir karar verdi.

Kurul, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in 2 maçlık cezasını onadı.

Kurulun cezayı indirmesi bekleniyordu.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün Günay'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.